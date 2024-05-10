《半導體》中美晶首季EPS3.4元 去年度合計配息8.8元

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【時報記者任珮云台北報導】中美晶(5483)董事會通過第一季財報，合併營收196.9億元，年減5.8%，創歷年同期次高；營業毛利61.9億元，年減18.4%，營業毛利率31.5%，年減4.8%；營業淨利43.6億元，年減24.9%，營業淨利率22.1%，年減5.6%；稅後淨利39.6億元，年減16.1%，稅後淨利率20.1%，年減2.5%；歸屬於母公司的稅後淨利為19億元，年減23%，歸屬於母公司的稅後淨利率9.7%；稅後每股盈餘3.4元。

其中，半導體子公司環球晶圓2024年第一季合併營收150.9億元，營業毛利51.7億元，營業淨利39.7億元，稅後淨利35.3億元，稅後每股盈餘為8.1元，2024年首季稅後淨利與EPS達歷史同期第三高，第一季月營收連續兩個月雙位數成長。

中美矽晶今日董事會亦通過2023年下半年的現金股利發放案。2023年下半年擬配發每股5.3元現金股利，配發金額為31.07億元，除息基準日為7月31日，股利發放日為8月23日。若計入上半年已發放的每股3.5元現金股利、配發金額為20.52億元，全年共將發出每股8.8元、總金額51.59億元的現金股利，股利配發率高達51.8%。

中美矽晶股東常會擬訂於6月20日上午9時於新竹科學園區科技生活館舉行。