《稅收》前4月13項稅目創高 證交稅連12月雙位數正成長

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【時報記者葉時安台北報導】財政部公布113年4月全國賦稅收入初步統計，4月實徵淨額1590億元，年增加276億元或21.0%。前4月實徵淨額7165億元，年增加980億元或15.8%。達成率方面，累計1至4月實徵淨額占累計分配預算數115.7%，占全年預算數22.2%。與股票相關的證券交易稅，4月台股交易量仍維持高水位，單月證交稅實徵淨額258億元，年增加134億元或1.1倍，連續12個月雙位數正成長。前4月稅目創高有總稅收等13項。

4月實徵淨額與上年同月比較，以證券交易稅增加134億元、綜合所得稅增加66億元、使用牌照稅增加30億元較多。前4月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加391億元、綜合所得稅增加229億元、營業稅增加168億元較多。

前4月主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，大於100%者有特銷稅(239%)、贈與稅(210%)、遺產稅(181%)、證交稅(132%)、綜所稅(126%)、營所稅(115%)、牌照稅(110%)、營業稅(108%)、關稅(107%)、貨物稅(101%)及土增稅(100%)等。低於100%者則有菸酒稅(98%)及地價稅(92%)。

4月稅目中，僅牌照稅創下歷年單月新高；前4月創同期新高稅目有關稅、綜所稅、贈與稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、娛樂稅、總稅收、個人房地合一稅。

營利事業所得稅4月實徵淨額3億元，較上年同月減少2億元(-41.8%)，主因退稅增加；累計1至4月實徵淨額194億元，較上年同期增加18億元(+10.3%)，主因延分期稅款入帳。

綜合所得稅4月實徵淨額434億元，較上年同月增加66億元(+17.8%)，主因盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅俱增；累計1至4月實徵淨額1698億元，較上年同期增加229億元(+15.6%)，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅增加所致。

營業稅(含金融業營業稅)4月因出口回溫，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，營業稅實徵淨額較上年同月減少15億元，由負8億元降為負23億元。累計1至4月實徵淨額1920億元，較上年同期增加168億元(+9.6%)，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定，以及電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加，但適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。

台股4月上演大怒神，受到台積電下修半導體展望、地緣政治衝突、降息不確定性等因素，台股高低震盪，4月19日單日更創下最大跌點，擴大交易量，隨後台股跌深反彈，加上中東戰爭緩解，台股走穩增溫，上市單日成交值維持單月5000億元以上高水位，4月及累計1至4月上市上櫃股票平均每日成交值為5097億元、4675億元，分別較上年同期(2896億元、2769億元)增76.0%、68.8%。

與股票相關的證券交易稅方面，4月台股交易量仍維持高水位，4月證交稅實徵淨額258億元，較上年同月增加134億元(+1.1倍)，連續12個月雙位數正成長；累計1至4月實徵淨額880億元，較上年同期增加391億元(+79.7%)，4月、前4月證交稅實徵淨額雙創歷年同期新高。