FOOTER 跨界合作排球少年 機能襪、聯名T帶動漫迷搶購熱潮

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日本超人氣動畫電影《排球少年!!垃圾場的決戰》口碑持續發酵，來台上映首周即奪下票房冠軍，在眾多粉絲強烈支持下，全台票房已突破2億大關，成為台灣影史日本電影賣座排行上升第6名。為搶攻商機，台灣抑菌機能襪領導品牌FOOTER與該動漫合作推出一系列授權商品，以登場角色的獨特風格作為設計發想，包含機能襪及男女共穿短T，FOOTER表示，目前祭出早鳥預購買二送一，吸引許多粉絲熱烈搶購，全館也將於5月中正式販售，提供超優惠折扣。

《排球少年!!》熱潮不僅席捲全台，許多粉絲更身穿音駒或烏野球衣前往電影院，仿佛置身球場一樣，同時粉絲們亦熱情捧場FOOTER跨界合作聯名商品，上市短短不到兩周即銷售破萬組，鐵粉力量超乎想像。

FOOTER從抑菌機能襪起家，致力於提供高品質、高CP值的穿著體驗，擅長與各領域連結和碰撞，至今不僅推出各項聯名授權、異業合作，更以卓越機能與時尚設計，持續拓展多元化機能性織品。此次聯名商品中，以最經典橫幅應援標語「飛吧」為靈感設計的『飛吧標語高筒襪』，讓粉絲穿上後感到熱血湧動；還有以烏野高校角色吉祥物-烏鴉採大面積印刷的『滿版印花高筒襪』；更推出男女共穿的『烏野高校短T』，背上印有烏野高校隊伍中角色名字，讓粉絲們感受滿滿烏野高校獨特魅力！

享譽全球的人氣動漫《排球少年!!》推出動畫共四季，不僅在日本風靡一時，電影版在台灣亦掀起觀影熱潮。除深刻描寫角色及高潮迭起比賽場面外，更有不少熱血激勵人心金句，讓粉絲回味無窮。FOOTER表示，為回饋粉絲的支持，聯名款商品除在官網上架外，並於林口總公司、誠品生活新板店2F、新莊宏匯店4F、新店裕隆城3F等直營門市同步上架，更多排球少年聯名款商品訊息可查詢FOOTER FB粉絲專頁。

適逢母親節前夕，FOOTER官網推出三大促銷優惠，包括全館機能襪最低7折、滿千免運再贈一雙明星熱銷機能襪、超取599免運、單筆消費滿5000元送限量電動牙刷1支，全力搶攻母親節商機。FOOTER官網及各通路平台皆有優惠，活動內容可查詢各平台公告。

FOOTER官網：https://bit.ly/3TVCkO8

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FOOTER販售門市：林口總公司、誠品生活新板店2F、新莊宏匯店4F、新店裕隆城3F