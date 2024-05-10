新東陽豎立食品標竿　有潔淨標章更安心

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疫後經濟成長飛快，自解禁後餐飲業一掃疫情陰霾，國人聚會增加、應酬聚餐機會變多。根據經濟部資料顯示，2023年餐飲業營業額創新高，突破兆元來到1兆278.9億。另一方面也顯現外食需求與餐飲業蓬勃發展帶動的食安問題益發重要、國人需要更注重身體保健。國內老字號品牌新東陽，以肉鬆、香腸、肉乾等用料紮實的肉品陪伴國人五十多年，不僅致力於美味的食品研發、在乎消費者健康，近年來積極投入機能食品市場、展現樂活新形象，將於5/10~5/13參加世貿一館2024國際蔬食文化節展覽，推出全新綠藻薑黃機能飲品─薑薑豪飲，讓國人大吃大喝之際擁有更多選擇，由裡到外全面照顧消費者。

早在二十年前建置綠色工廠、推動循環經濟，新東陽提供對環境更友善的選擇。近年來全方位拓展事業版圖，以過去五十多年做食品的認真研究精神與嚴謹態度，跨足機能市場，成立專業的保健食品研發部門。集團品牌多項產品分別獲得「雙潔淨標章」、「產品創新獎」、「碳足跡認證」標章。此番進軍機能食品市場，旗下保健產品，也全部送往國內公證檢驗單位獲取潔淨標章認證，展現用心與誠信。

潔淨標章緣於歐洲，是國人對產品信賴與食安保證的指標之一。須通過減少或避免使用人工化學添加物，選用成分天然、單純的原料，降低加工程度，產品包裝標示清楚易懂、資訊公開透明等四項核心原則，且需符合八大不添加原則，包括：防腐劑、人工化學合成香料/色素/甜味劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等八大食品添加物，因此能讓消費者安心選購。

在今年國際蔬食文化節，新東陽展出集團第一個機能品牌「新樂激」的全新綠藻薑黃機能飲品─薑薑豪飲，便是同樣獲得潔淨標章的產品之一。有鑑於近年民眾隨著聚餐應酬增加，大啖美食的之餘，往往造成身體負擔；因此新東陽推出的機能飲品「薑薑豪飲」，添加綠藻精、薑黃、專利胡椒鹼等，幫助身體減輕盡情吃喝後的負擔，百分百純植物配方，提高薑黃利用率，調節生理機能與有益恢復活力，狂歡之餘仍能維持最佳精神狀態。

新東陽成立超過半世紀，長期關注食安問題，透過嚴苛檢驗提供消費者食安履歷產品。新東陽不再只是做香腸！如今以樂活為企業新目標，成立專責部門，研發多樣、精緻、健康的機能保健產品，提供消費者更營養多元的選擇，新東陽要從裡到外，讓消費者在生活中，美味與健康並行！