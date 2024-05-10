《數雲端》走著瞧-創前4月營收年增6.3％ 創同期高

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【時報記者莊丙農台北報導】走著瞧-創(6902)4月合併營收0.58億元，年減14％，主要去年上半年袋鼠金融受惠於疫後信用卡辦卡商機使得基期較高；累計前4月營收為2.65億元，年增6.3％，並創同期新高。

公司指出，由於去年上半年基期較高，今年以來營收成長動能放緩，然而，目前觀察Whoscall用戶數成長增速較去年為佳，在3月初個資偵測的服務上線後，今年還會陸續推出新功能以擴增來電辨識以外的防詐場景有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，加上持續投入資源推廣成長潛力高的新服務，成長動能可望逐步提升。此外，將持續佈局長期成長，在注重投資效率下，今年目標獲利倍數成長。

Gogolook表示，今年的兩大策略重心是在MAU（月活躍用戶）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區，以及投入更多資源在成長潛力高的新服務，如金融科技和企業端防詐服務，以及期待孵化出更多創新服務。

本周Gogolook泰國總部在曼谷主辦「Save Friends From Fraud」活動，受到泰國皇家警家以及社會發展與人文安全部等政府機關鼎力支持，也邀集泰國最大電信集團True Corp、電子支付領導品牌True Money、泰國最大音樂公司GMM Music與泰國機能性飲料商Osotspa等九間大型企業共襄盛舉，共同為社會所關心的防詐議題發聲。今年Whoscall在泰國的月活躍用戶數（MAU）可望超越台灣，也期待產生外溢效應，帶動整個東南亞地區的用戶增長。