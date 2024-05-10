《通網股》台灣大加入EV100 4承諾+2行動 拚2030年100%使用電動車

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)今(10)日宣布，4月29日即通過EV100申請，今日正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100(Electric Vehicle 100%)」，制定完整的四大承諾與兩項額外行動，成為全台灣三家通過EV100會員中，第一家承諾最完整的企業。台灣大運用「Telco+ Tech」策略，將減碳行動擴及共享移動市場，執行「Taiwan Mobility」戰略，具體承諾2030年前全公司交通載具100%電動化。除公務車輛全電動化、對內籌備推出員工換購電動汽機車的補貼專案，對外更致力打造「EV100電動車生態圈」，攜手USPACE、WeMo等產業鏈夥伴，打造一站式充電營運服務「MyCharge」，打造友善電動車的環境，全面推廣純電汽機車共享服務，驅動交通運具轉型。

台灣大落實永續發展，已率先承諾2040年RE100、百分百使用綠色能源全面減碳之外，對外部利害關係人更積極倡儀並提供減碳解方，透過自建的MyCharge充電平台，從消費者端推動節能永續新生活，解決電動車的里程焦慮。為實現2030年全公司交通載具100%電動化並推動低碳交通轉型，台灣大制定了四大承諾：全面將公務車與公司車轉為電動車，與計程車和租車平台簽約提供純電車移動方案，在公司場域及全國廣設MyCharge充電樁，推出優惠鼓勵全民使用。此外，還加碼規劃了兩項EV100行動：推廣純電汽機車共享服務並籌劃提供員工換購電動車補貼專案。

台灣大總經理林之晨指出，全球溫室氣體排放量中，交通運輸的排碳量即佔了約14%，將燃油車改為電動車是減少碳排放的重要關鍵。台灣大在「超5G」方針下，秉持「綠色永續(Green)」及「長線思維(Grit)」，加入EV100倡議，公司用車將在2030年之前全面改為電動車，同時將EV100承諾轉化為商業策略，結合電信技術和人工智慧，擴展旗下充電營運服務MyCharge，透過增加充電站的站點與數量，創造一個對電動車友好的環境，加速全台電動車的普及度和接受度。

林之晨總經理進一步補充，依據國際能源署(IEA)預估，到2030年電動車將佔全球新車銷量的40%，交通模式的變革正在催生新的商業模式，並預告著「從行動到移動」的典範轉移。台灣大強化5G車聯網，發展車載娛樂等多角服務，以及多元的創新應用平台，推動永續發展與經濟成長雙贏。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，為達到2030年全公司交通載具100%電動化，驅動低碳交通轉型，台灣大採4大承諾、2項行動，承諾一，台灣大公務車與公司車皆改為電動車；承諾二，與計程車、租車平台簽署服務合約，提供員工純電車移動方案；承諾三，於公司場域建置充電樁設施，透過自建的MyCharge平台於台灣大各大辦公、門市、倉庫等場域建立充電樁；承諾四，除了台灣大場域外，同步於全國建置MyCharge充電樁，並搭配優惠鼓勵全民使用純電車。此外，規劃2項行動，以期減少碳排放、加速純電車普及，行動一，以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量；行動二，加速純電車滲透率，結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車之補貼專案，從員工拓展至全民，擴大減碳影響力。