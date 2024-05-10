《鋼鐵股》榮剛前4月營收成長1.28% 今年營運看佳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊鋼廠榮剛(5009)周五公告4月份自結合併營收為新台幣11.74億元，年增3.12%、月減7.40%；累計1-4月自結合併營收45.88億元，年增加1.28%。第二季營運重點將會繼續強化海內外重點市場的經營，朝向高技術、高門檻、需認證的材料方向努力，有信心今年的整體營運表現會優於去年。

榮剛表示，雖營收較上月微幅下滑，但仍符合公司預期，累計營收相較去年同期持續保持成長態勢。目前榮剛整體的訂單出貨比(B-B ratio)仍大於1，接單暢旺並擁有超過80億元的在手訂單，且產品組合表現理想，以高毛利產品表現最為亮麗，仍維持相當的接單與獲利水準。工具鋼則尚有低價庫存優勢，加上量和價都將緩步回升，後續市場需求可望逐漸回穩。出貨方面，航太占比較2023第四季成長19%已達45%，第二季將延續第一季的出貨步調， 助力未來成長的契機點。

榮剛近來透過集合式生產、靈活的原料採購策略、煉鋼節能管理以及Yeild控管等方法致力優化量產成本與生產效率，目標是提供客戶更具競爭力的特殊鋼產品，進一步擴大市占率，而第二季營運重點將會繼續強化海內外重點市場的經營，朝向高技術、高門檻、需認證的材料方向努力，有信心今年的整體營運表現會優於去年。

榮剛日前宣布再獲「第十屆公司治理評鑑」殊榮，連續三年蟬聯「公司治理評鑑前5%」展現榮剛在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等，四大構面綜合評鑑指標中獲得肯定，於多家接受評鑑的上市櫃公司中脫穎而出。

榮剛表示，公司治理的要求隨著國際趨勢與時俱進，須將公司治理融入企業文化，才能維持在前5%，而主管機關從公司治理藍圖、上市櫃公司永續發展路徑圖，到近期永續發展行動方案，一再揭示公司治理的內涵，要隨國際趨勢改變。榮剛近年長期耕耘各項公司治理表現，以持續升級企業永續發展與強化企業競爭力。無論在董事會運作、資訊揭露等各面向，往往落實的比主管機關規範及要求更多、更早、更快。

榮剛累積多年公司治理及永續領域的努力後，也獲得其他多項?項的肯定，包括去年榮獲「2023外資精選台灣100強(Taiwan Best-in-Class 100)」與財團法人二十一世紀基金會「2023淨零產業競爭力卓越獎」特優獎。2024年榮剛也將持續深化在企業環境(E)、社會(S)、治理(G)等議題的發展，朝向公司治理典範企業策進。