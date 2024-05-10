麻豆農會展售花蓮大西瓜 學童失手摔破瓜現場大啖享口福

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花蓮受地震影響，交通不便，嚴重影響農特產品運銷。台南市麻豆區農會特別和花蓮地區農會及企業合作，10日起在農會超市舉辦「花蓮新南向，麻豆讚出來」農產品展售活動，除了運來300個特選花蓮大西瓜，還有壽豐鄉生鮮直送的有機蔬菜、瑞穗蜜香紅茶、富里富麗米…等。

麻豆區農會總幹事孫慈敏、花蓮縣瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、農業部農糧署副署長姚志旺，10日下午在麻豆農會超市共同為「花蓮新南向，麻豆讚出來」農產品展售活動作宣傳，邀請麻豆區培文國小師生到場，共同品嚐花蓮大西瓜。

黃盛皇說，花蓮西瓜於每年5月至6月中旬收成，約有2成銷售於觀光客，受地震影響，現在幾乎沒有觀光客，西瓜囤積逐漸形成市場壓力，如果要運銷北部市場，一卡車運費要增加1萬多元，增加銷售成本，有如雪上加霜；所幸有麻豆農會適時伸援，首批運銷300個特選花蓮大西瓜以及蜜香紅茶、富麗米、蕎麥麵、甘蔗筍、剝皮辣椒、花蓮薯、紅藜、米乖乖、鯛魚酥等美味食品。

黃盛皇表示，西瓜從台灣南部一路往北收成，現在台南西瓜也近尾聲了，花蓮西瓜向來以「脆中帶砂，甜有多汁」聞名，此時進場，剛好銜接上，相信會受到台南市場歡迎。

黃盛皇說，挑西瓜有幾個小訣竅，瓜蒂捲、瓜尾凹陷、瓜身有光澤，長直條紋路的間距要寬、橫紋則要密，最後輕拍西瓜的聲音輕脆如拍手臂發出的肉聲，這樣的西瓜就一定好吃。本次運銷到台南的，全都經過選瓜師傅挑選蓋章，包脆包甜。

黃盛皇現場讓培文國小學童抱西瓜猜重，猜得最準的就送一個大西瓜；第一個男學童抱不動，猜大西瓜有40斤；第二個女童一次就抱起西瓜，贏得滿堂采，她猜有60斤；第三個黃姓學童體格比較壯，不但把西瓜抱高，而且還拋了起來，這一拋可慘，掉下時接不住，大西瓜直接摔成兩半。

猜重遊戲也因此直接中斷，黃盛皇當場宣布就直接切西瓜讓學童們分享，學童們開心不已，接過西瓜一口咬下，驚訝直說：「好甜！」也顧不得西瓜汁直直滴，吃完一片再接一片，直呼過癮。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，花蓮大西瓜每斤零售23元，每個大西瓜至少都超過30台斤以上，一切開就香氣四溢，品質絕對有保證。