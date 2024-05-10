台灣保健素材之光 - 小分子褐藻醣膠發展史 ／ 二代製程之演變

近日，台灣褐藻醣膠發展學會舉辦了第15屆國際研討會，再次公佈了眾多褐藻醣膠的科研成果。作為學會創辦人之一，同時也是現任輕采國際有限公司的研發副總，我回首過去的歷程，自從離開國家衛生研究院轉投產業界以來，已經投入小分子褐藻醣膠的研究中達16年。2011年更與專家學者們合作創立了台灣褐藻醣膠發展學會，並擔任創會祕書長一職。

當時，國際上已有諸多褐藻醣膠科研成果，但在台灣除了時任農委會水產試驗所特聘研究員的黃培安博士外，完全沒有其他醫學研單位致力褐藻醣膠研究，更不用說於國際醫學期刊發表相關研究文獻，經過深入探查，好不容易才發現時任陽明大學醫技系教授的許先業教授，曾投入褐藻醣膠相關領域。我隨即與黃博士，邀請許教授共同加入小分子褐藻醣膠研究並擔任學會創會理事長，至此台灣小分子褐藻醣膠研究團隊也才有初步雛形，期間團隊更不斷整合其他台灣及國際研究人員，並以所開發及萃取之科研級小分子褐藻醣膠，投入各項研究領域中。

黃博士所研究之小分子褐藻醣膠(Low-Molecular-Weight Fucoidan)，在我們研究團隊的科研專業評估下，也特別定義簡化出"Oligo Fucoidan"一詞，來與其他國家的大分子褐藻醣膠(Fucoidan)做區隔，2010年黃培安博士發表了台灣首篇小分子褐藻醣膠國際醫學文獻。直至2024年，使用台灣小分子褐藻醣膠作為素材的醫學學術文獻已經發表了近70篇，於全球醫學研究上已佔有一席之地。因此，更在2022年獲得了美國醫學研究所NCI的認可，並將Oligo Fucoidan收錄在《藥物及天然物詞典》（代碼C170752）中，說明其為高度安全，並可以在臨床上用於輔助解決關鍵問題的食品補充素材。

發展至2017年，台灣小分子褐藻醣膠已經進行了人體臨床試驗，並發表醫學學術文獻。儘管如此，研發團隊並未就此止步。由於2008年開始，在科研上所使用之小分子褐藻醣膠(實驗室製程)於活性上，雖較大分子結構顯著，但延伸至食品應用時(商業化製程)，卻仍然存在大量無用沉澱物(一代小分子褐藻醣膠)，且無法克服將其完全水溶的技術障礙。在學術科研上明確定義出：「具有功能活性的褐藻糖膠，是一種可完全溶解於水，並帶有負電荷之水溶性多醣體」。而歷年來小分子褐藻醣膠，所用於細胞、動物、人體試驗及發表科學文獻之素材，也皆以符合定義之水溶性小分子褐藻醣膠作為試驗材料，因此，為了讓食品級小分子褐藻醣膠能與科研級更為一致，研發團隊花了近12年時間，最終透過導入高壓過濾和多孔即溶兩項技術，在2020年終於建立出進階食品級小分子褐藻醣膠萃取技術，即所謂"二代小分子褐藻醣膠"。經過試驗驗證，其純度和活性明顯提高，具高水溶純度，幾乎成功去除一代小分子褐藻醣膠含有大量無用的不可溶沉澱雜質。發展至此，二代小分子褐藻醣膠之純度及活性，才得以真正達到歷年來細胞、動物及人體臨床實驗，所用來發表科學文獻之原料等級，並經人體試驗證實，二代小分子褐藻醣膠不僅具高度安全性，其在臨床運用上亦獲得高度肯定。

台灣還有諸多學研單位目前所研究之特有素材，其實都具有發展至商業規模並可以應用於健康輔助潛力，以過往經驗來說，要能整合產官醫學研共同投入，最重要的即是需保持學術中立，以當時台灣褐藻醣膠學會成立之宗旨為「提昇及強化褐藻醣膠學術研究」來說，即是希望各界能以科研數據為基礎，共同客觀探討台灣小分子褐藻醣膠。

各研究人員所發表之科研文獻，其著作權歸屬於各刊載期刊，而在發表前也需確認研究過程與商業行為無涉，期刊方能接受及刊載，非常慶幸，台灣小分子褐藻醣膠目前於期刊所發表之醫學文獻，都能保持學術中立，並未與任何商業行為連結，否則不僅違背學術倫理也會因此讓投入研究者違反期刊及所屬單位之規定。因此，能保護科研人員學術價值及聲譽，絕對是學術整合是否能成功延續之首重環節。

而學術期刊所刊載文獻，只要取得來源合法，其研究成果即可被各界於規範內引用，目前有廠商引用錯誤資訊，發布不正確聲明內容，將文獻著作權誤認歸屬於學會，這是完全錯誤概念，也侵害國際期刊出版社智慧財產權。只要技術背景及萃取素材符合小分子褐藻醣膠定義，完全歡迎各界引述相關科研成果進行探討，並以此為基礎衍伸研究方向。如此才得以讓台灣小分子褐藻醣膠及學會廣納百川，讓此台灣之光不斷向前推進，並持續於國際生技舞台上發光發熱!!

(本文作者：台灣褐藻醣膠發展學會 創會祕書長 楊中瀚 )