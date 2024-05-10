前往主要內容
工商時報LOGO

耿鼎Q1獲利大增逾2.8倍 EPS 1.02元創高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AM汽車零件廠今年第一季紛報佳音，繼車燈廠堤維西（1522）首季業績創單季高，板金廠耿鼎（1524）10日公告首季稅後純益1.69億元，年增2.84倍，每股稅後純益1.02元，同樣衝上單季新高。

受惠北美產險公司State Farm擴大採用AM件賠付，效益自去年開始發酵，包括東陽（1319）、堤維西（1522）及帝寶（6605）已公告首季財報，皆創歷年單季新高。

State Farm效益下，各廠出貨續增，除第一季創單季高，法人對上述各公司第二季看法同樣不看淡。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大戶出貨中？這檔連兩日爆量慘跌 恐遭空軍鎖定

  2. 聯電股東紀念品 有人領到「隱藏版」可愛爆表！蝦皮售價驚人

  3. 長榮海空分治落空！張國政大賣長榮航 持股被它接走了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。