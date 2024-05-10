耿鼎Q1獲利大增逾2.8倍 EPS 1.02元創高

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AM汽車零件廠今年第一季紛報佳音，繼車燈廠堤維西（1522）首季業績創單季高，板金廠耿鼎（1524）10日公告首季稅後純益1.69億元，年增2.84倍，每股稅後純益1.02元，同樣衝上單季新高。

受惠北美產險公司State Farm擴大採用AM件賠付，效益自去年開始發酵，包括東陽（1319）、堤維西（1522）及帝寶（6605）已公告首季財報，皆創歷年單季新高。

State Farm效益下，各廠出貨續增，除第一季創單季高，法人對上述各公司第二季看法同樣不看淡。