Dyson科技體驗屋快閃信義香堤 愛家好男人楊祐寧擔任一日店長　

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全球科技領導品牌Dyson為讓更多台灣消費者實際體驗Dyson創新科技，5/7至5/12特別於台北信義區

香堤大道打造戶外大型體驗空間「Dyson科技體驗屋」，現場規劃家居體驗區與智能美髮區展示

Dyson旗下多元智慧科技產品系列。

Dyson至今已於全球售出超過7,000萬台無線吸塵器， 2006年引進台灣後更已成為消費者心中首選品

牌。為了讓更多消費者實際體驗Dyson智慧科技的魅力，今夏精心打造「Dyson科技體驗屋」，該空

間設置「家居體驗區」與「智能美髮區」，消費者可於「家居體驗區」深入了解Dyson全新洗地科技

產品——Dyson WashG1™雙驅四刷無線洗地機採用獨家洗地科技，集釋水、浸潤及刮污技術於一體，在高效洗地的同時能夠自動分離固液態髒污，便於清理及維護。活動現場也實際還原居家環境，展示Dyson WashG1™雙驅四刷無線洗地機、Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器以及Dyson Digital Slim Submarine™輕量乾濕全能洗地吸塵器，完美示範Dyson的三款濕清潔產品如何輕鬆處理日常家居常見的乾濕髒污清潔問題。本次活動也邀請民眾參與互動小遊戲，親身體驗最新洗地科技產品的強勁清潔能力。

品牌長期愛用者楊祐寧今（10）日受邀擔任 Dyson 科技體驗屋一日店長。圖/業者提供

影劇雙棲的知名藝人楊祐寧特別受邀擔任 Dyson 科技體驗屋一日店長，身為 Dyson 品牌長期愛用者

，自從去（2023）年使用Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器就愛不釋手，今日於現場親自示範吸塵器的使用技巧。楊祐寧表示平時喜愛下廚，但總為了料理後的地板髒污感到困擾，全新Dyson WashG1™雙驅四刷無線洗地機具備創新三重分離技術，高效洗地之餘同時自動分離固液態髒污和毛髮，讓機器後續維護更衛生，同時還可以確保清潔性能持久出色，而伴隨著二女兒Kya的到來，家中儼然成為兩位女兒的遊樂場，幸福加倍的同時，也為了雙倍的毛髮掉落量而感到苦惱。

對此，楊祐寧指出Dyson Digital Slim Submarine™輕量乾濕全能洗地吸塵器搭配採用無纏結科技的無纏結錐形吸頭，利用錐形刷條吸除長髮和寵物毛髮置於集塵筒，能有效避免長毛髮纏結。 此外吸塵器搭配多款吸頭，能深入低矮家俱底部，就連窗框、書櫃下方等邊角縫隙也能深層潔淨，無需擔心清潔死角，可以放心讓家中寶貝盡情玩耍。