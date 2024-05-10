《電週邊》樺漢今年拚3率3升 有信心營運成長

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【時報記者葉時安台北報導】樺漢(6414)周五舉行第一季法人說明會。樺漢「AI轉型+能源轉型」雙業務成長動能，搶占2+3「數位、能源、資安、AI、ESG」五轉型，成為全球AIoT智慧方案翹楚。樺漢目前接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.1~1.2左右的水準，整體營運結構優化下，將有機會持續挹注今年整體營業毛利率、營業淨利率、歸屬於母公司稅後淨利率皆呈三率三升之成果，良好的訂單能見度，持續實現全年營運保持正向成長的態勢。

樺漢第一季營收、獲利與EPS皆持續改寫歷年同期新高，樺漢第一季營業毛利率20.1%、營業淨利率3.0%、稅後歸屬母公司淨利率1.9%，受惠於樺漢持續加大高毛利率之ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)平台業務市場版圖，高毛利率之「AI+軟硬、雲網端整合方案+訂閱式服務收入」營收比重自去年第一季的9%增加至12%，高毛利絕對金額占集團比重達23%，助力集團第一季毛利率季增1.7個百分點、年增0.8個百分點，稅後淨利率也繳出季增、年增的成績，然因系統整合之海外工程案成本增加、其營業淨利減少3.8億元，使得集團第一季整體營業淨利率季減0.1個百分點、年減1.5個百分點，後續隨著海外工程案之學習曲線逐步爬升，毛利率及營業淨利率將有機會於今年下半年持續回升。

展望2024年，樺漢集團持續落實擴大高毛利率接單動能，推進集團整體獲利表現提升之目標，具體成果已逐步展現，尤其在個體營運及品牌通路方面，受惠於歐美市場主要智慧製造、交通、醫療、軍工、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能，加上歐洲市場新增電動車、航太等市場客戶對ESaaS訂單需求，整體營運結構優化下，將有機會持續挹注今年整體營業毛利率、營業淨利率、歸屬於母公司稅後淨利率皆呈三率三升之成果。

樺漢目前接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.1~1.2左右的水準，良好的訂單能見度，有信心持續實現全年營運保持正向成長的態勢。