航運、電器電纜及建材營造 本周週轉率飆高至8％～10％

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證交所統計，本周集中交易市場總成交值為2.12兆餘元，上市股票成交值為2.13兆元，股票成交量週轉率為3.05％，惟航運類、電器電纜類及建材營造類等，分居前三高，各達8.28％～10.46％，是整體週轉率的2倍至3倍以上。

證交所統計，5月10日台股收盤指數為20,708.84點，周漲378.52點，漲幅約1.86％，台灣50指數收盤為16,234.52點，周漲466.98點，漲幅2.96％，顯示台股本周大漲主要由大型權值股貢獻。

產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲8.37為最大，跌幅以建材營造類指數下跌7.82％最大。

證交所並統計，本周產業成交金額前三名為：半導體類4,395.22億元，占全體上市股票交易金額21.83％；電腦及週邊設備類2,780.19億元，占全體上市股票交易金額13.81％；電子零組件類2,064.88億元，占全體上市股票交易金額10.26％。

成交量週轉率前三名產業為：航運類10.46％、電器電纜類9.45％、建材營造類8.28％。

累計今年年初開盤迄今共83個交易日，集中市場總成交值為33.57兆元，市場日均值為4,044.72億元，股票成交量週轉率為42.53％。

稚飄今日止，全體上市公司市值為65.88兆元，周市值增加1.21兆元，增幅1.87％。