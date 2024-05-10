4月台股優、財管強勁 富邦金前四月賺進434.1億元

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富邦金控2024年4月自結合併稅前淨利158.5億元、稅後純益130.3億元，年增65.15％，累計今年前四月合併稅前淨利508.2億元、稅後淨利434.1億元，年增98.49％，每股稅後盈餘(EPS)為3.34元。獲利主要為富邦人壽與北富銀貢獻，富邦壽主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得；北富銀累計獲利續創歷史新高，主要因利息淨收益及手續費淨收益帶動營收成長。

富邦金指出，富邦人壽2024年4月稅後淨利為90.9億元，累計稅後淨利為265.2億元，單4月及累計前4月獲利較去年同期分別成長76％及114％。本月主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得。股市方面，4月份台股加權指數維持高點，持續實現資本利得，然國內外股票等投資的價值仍較年初成長，致富邦人壽於4月底整體金融資產的其他權益維持為未實現利益。債市方面，4月份美國公債利率反彈，持續反映穩健的就業與內需表現。策略上保有充足流動性部位，於後續市況變化時能較有彈性因應。匯市方面，美國經濟表現強勁，市場持續調整美國降息預期，推升國際美元走強，4月份美元兌台幣升值約1.73％，貢獻當月匯兌利得。

富邦人壽個體累計前4月初年度保費收入(First Year Premium)達369億，預估排名業界第一，總保費收入(Total Premium)達1,172億，預估排名業界第二；單4月初年度保費85億元，較去年同期成長23％，成長動能主要來自傳統型及投資型商品，預估排名業界第一，總保費277億，較去年同期亦成長18％，預估排名業界第二；富邦人壽持續強化長年期繳與保障型商品銷售，累計前4月初年度等價保費收入(FYPE)達171億，較去年同期成長32％，另累計前4月個人健康及傷害險亦較去年同期成長31％，商品轉型策略推動有成。4月底淨值比率高於10％，RBC超過300％，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行2024年4月稅後淨利25.5億元，為歷年4月新高，累計稅後淨利107.1億元，較去年同期成長24％，累計獲利續創歷史新高，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長14％及52％，帶動營收較去年同期成長17％。各項業務動能穩定成長，存放款餘額較去年同期成長9％及13％，財富管理銷售動能強勁，財管收益年成長超過4成，信用卡有效卡數穩定增加，簽帳金額年成長超過5成。截至4月底逾放比率為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1121％，維持良好資產品質。

富邦產險2024年4月稅後淨利2.6億元，累計稅後淨利16.0億元。4月獲利受地震相關損失影響，但仍維持穩健水準，主要反映風險控管成效及優異投資績效。業務表現方面，4月簽單保費59億元，較去年同期大幅成長32％，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，單月簽單保費成長275％，表現最為亮眼。累計前4月簽單保費227億元，年成長12％，簽單市佔率25.2％，維持市場領先地位。

富邦證券2024年4月稅後淨利7.7億元，累計前4月稅後淨利31.1億元，較去年同期大幅成長61％，主要受惠台股今年前4月日均值突破5千億元，帶動經紀及財管業務收入較去年同期顯著成長，續創單4月及累計前4月稅後淨利歷年新高紀錄。