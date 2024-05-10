長榮航4月營收歷史第四高 再採購4架787-10客機

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客運、貨運熱絡，長榮航空（2618）4月合併營收繳出歷史第四高的好成績，達178.7億元，年增17.48％。為了滿足旅客需求，提升運能，長榮航空今（10）日董事會決議再採購4架787-10客機，金額不超過19.52億美元，屆時787機隊將達到30架。

長榮航空4月合併營收達178.7億元，年增17.48％，是今年1月來新高，也是歷史第四高，4月客運營收118.9億元，年增13.06％；前四月合併營收697.9億元，年增17.02％。

長榮航空4月客運方面，受惠歐、美長程航線需求持續暢旺，整體載客率近9成；以及4月適逢清明連假、賞櫻季節，東北亞航線表現亮麗；而東南亞的曼谷及清邁航線在泰國潑水節的效應下，載客率達9成以上。

長榮航空4月貨運方面，4月交付第9架波音777全貨機投入運力，整體艙位增加，加上跨境電商及伺服器等艙位需求推升運價，營收達40.27億元，月增7.62％。

為穩定增加運能、機隊汰舊換新且維持市場競爭力，長榮航空已訂購44架客機將陸續交付，包括2架波音787-10、9架波音787-9以及18架空中巴士A350-1000、15架空中巴士A321neo。同時承租的4架A330-300型客機將於2029年租期屆滿歸還。

長榮航空今日董事會決議將再向波音公司增購4架787-10客機，並於2029年開始引進，屆時787機隊將達到30架，合計採購金額不超過19.52億美元。

另外，再增購乙具GEnx備份發動機，以滿足機隊發動機周轉需求，採購金額不高過3,683萬美元。