三峽李梅樹紀念館將進駐台北大學 最快2026年營運

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配合新北市政府「捷運三鶯線臺北大學站LB07站」新建，台北大學今與明緯公益基金會簽署備忘錄，基金會出資協助台北大學興建LB07館，完工後的LB07館部分空間，將指定提供李梅樹紀念館日後營運，相關捐助金額達3億元，李梅樹紀念館最快將於2026年進駐台北大學。

台北大學總務處表示，LB07館位於三峽校區第二校門口，規畫為地上4層建築，包括新北市捷運工程局代辦費在內，興建總經費上限為3億3500萬元，興建工程預估期程為3年。

校方除必要留設外，得將LB07館1至3樓其餘場館空間，出租給明緯公益基金會，或由基金會指定租予李梅樹文教基金會，提供李梅樹紀念館營運。而明緯公益基金會與校內相關系所、單位將洽談簽訂產學合作，共同在永續和大學社會責任等項目合作。

台北大學校長李承嘉除感謝明緯公益基金會捐助經費，也讚許其對李梅樹紀念館營運的大力支持。他認為，這座建築將不僅僅是一個校園建築，更是承載了許多藝術和文化價值的象徵。它將讓學生有更多親近藝術的機會及展演的舞臺，並藉此帶動社區居民共同感受藝術薰陶，實踐藝術即生活的理念。透過紀念館，能夠更好地保存和傳承三峽豐富的藝術文化遺產，同時也為在地藝術家，提供更多的展示和交流平臺。

明緯集團創辦人林國棟表示，明緯公益基金會以善意為出發點，設立社區關懷照顧據點，致力於建立友善社會並實踐永續發展，履行企業應盡的社會責任。對於未來「新家」，李梅樹紀念館館長李景光說道，將持續推動紀念館的營運，秉持先父李梅樹先生的精神，為當地文化的傳承貢獻力量。

校方進一步表示，台北大學多年來積極從事在地歷史文物研究與教學，如2000年設立民俗藝術與文化資產研究所、2015年成立海山學研究中心、2016年在圖書資訊大樓設立「海山學文物展覽館」、2020年成立校級永續發展委員會、2023設置永續辦公室。每年4至5月訂為學校「永續月」，舉辦各類永續講座和活動。未來李梅樹紀念館進駐台北大學，可共同營造地方文化永續發展，對於校方的在地深耕乃至三峽的藝文發展，更是別具意義。