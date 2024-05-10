《生醫股》健喬Q1獲利成長4成 EPS 0.48元

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【時報記者郭鴻慧台北報導】健喬(4114)首季合併營收為12.81億，年增2%，歸屬於母公司業主淨利為1.82億，年增44%，每股盈餘0.48元，將較去年Q1的0.36元增加0.12元。

健喬Q1母公司業主淨利高出去年同期4成以上，主要來自自身成長、策略聯盟與持續購併三大動能，合併營業毛利率來到44%，高於去年同期的40%，最主要的原因為自2013年先後併購優良、景德、及瑞安，透過重新整合各廠區的產能和轉型，引進高度自動化的生產線，有效降低人力成本，提升產能和產量。藉由規模經濟的效應，逐年降低成本，並顯著提高毛利率。

其次，Q1營業費用率相比2023年同期增加了一個百分點，主要因開發產品投入的研發費用增加所致，合併營業淨利在購併的銷售、行銷，通路綜效推升下仍保有成長動能。再者，健喬與國際大藥廠策略聯盟：授權引進呼吸道、心血管及泌尿領域等三大治療領域的處方原廠藥，提高健喬在醫院及診所通路的整體藥品組合的競爭力，與自身利基藥品產生加乘效應，拉升整體銷售成長，帶來獲利增長動能。

健喬4月營收達4.71億，單月成長率為13%，年增幅達17%；前4月營收為17.5億，年增長率達6%。四月雖邁入營業淡季，但海外市場成長力度仍強勁，以及代理產品訂單成長，營收仍然出現成長趨勢。

健喬指出，就產品別來看，呼吸道、心血管及泌尿領域等處方需求持續，相較去年同期仍保持二成以上的增長。展望未來，健喬在銷售團隊能力與品質上不斷精進，以及營運規模經濟突破轉捩點後有效增加產能，皆已展現出高盈利增長的潛能。