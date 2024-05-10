《通網股》電信三雄4月財報一次看 中華電連莊獲利王

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【時報記者王逸芯台北報導】電信三雄公布4月財報表現，中華電(2412)單月、累計續坐穩獲利王，累計前4月每股賺近1.62元，台灣大(3045)、遠傳(4904)分別為1.33元、1.07元。

中華電4月自結合併營收為179.3億元，較去年同期成長5.0%；歸屬於母公司業主之淨利為31.6億元，年減5.2%；EBITDA為73.2億元、年減2.8%；稅後EPS為0.41元，較去年同期減少0.02元。累計前4月中華電營業收入達728.7億元、達成率99.6%～100.1%；營業淨利為159.5億元、達成率105.2%～106.2%；稅前淨利為160.3億元、達成率105.1%～106.2%；歸屬母公司業主淨利為125.5億元、達成率104.4%～106.0%；稅後EPS為1.62元、達成率104.4%～106.0%；皆優於財測目標。

中華電表示，延續第一季營收成長動能，4月營收表現依舊亮眼，整體合併營收受資通訊大型專案入帳、銷貨收入與國際漫遊營收成長帶動，創近七年4月單月新高。中華電4月ICT整合專標案因國內、外大型專案完工入帳，營收年增率超過50%；加上新興業務表現亮眼，不僅IDC及雲端營收因國際公雲服務帶動，年增率達雙位數，資安營收也因校園資訊系統案及金融系統建置案入帳，營收年增率達雙位數成長，帶動整體ICT營收年增率亦達雙位數成長。銷貨收入則因iPhone銷量提升而增加。

台灣大4月自結合併營收150.4億元，EBITDA為34.8億元，營業利益15.9億元，稅後淨利10.7億元，各項營收獲利指標皆呈現兩位數年成長率，稅後EPS為0.35元。自結累計前四個月合併營收633.2億元，EBITDA為140.7億元，營業利益62.4億元，稅後淨利為40.3億元，稅後EPS為1.33元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，4月行動服務營收年增27%，除了併入台灣之星用戶的營收貢獻外，台灣大既有智慧型手機月租用戶則受惠於穩定上升的5G滲透率，ARPU年增亦達7.3%。獲利方面，在規模經濟及網路整併進度超前助攻下，電信EBITDA站穩27億元，年成長達24%，而電信營業利益年增16%，不僅是112年12月合併後單月新高，甚至為5G開台以來最高。電子商務與家用寬頻等業務也有亮眼表現，帶動合併營業利益與稅後淨利年成長分別達15%與12%。

遠傳在合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟業務穩定成長挹注下，4月合併總營收與EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）分別為81.17億元與29.23億元，年成長率達13.5%與11.5%，維持強勁成長。稅後淨利雖然持續受合併之折舊與攤銷費用增加影響，但受益於獲利能力穩定提升，4月稅後淨利年成長率仍達5.2%，達到9.49億元，稅後EPS為0.26元。累計至今年4月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為15.0%、11.8%和5.9%，達到338.63億元、118.11億元和38.71億元；稅後EPS為1.07元，營運績效亮眼。