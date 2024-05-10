嶺東設計金鷹飛揚 嶺東科大時尚校園動漫祭開展

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深耕台中南屯一甲子的嶺東科技大學，響應台中市政府所推動的「動漫之都」，今(10)日在校園舉辦「藝∞異。次元 Unlimited Dimension -嶺東六十校園動漫祭」活動，並同時進行設計學院首屆辦理的「2024金鷹設計獎」全國技高專題設計成果競賽頒獎典禮，共有56所高中職學校報名參加，作品數達498 件，總獎金超過40萬元，現場產官學嘉賓雲集，盛況空前，熱鬧非凡。

(hand pointing up)嶺東科大陳仁龍校長頒發感謝狀感謝活動贊助廠商的支持。圖／嶺東科大提供

由時尚學院時尚經營系所策劃的校園動漫祭活動，透過時尚與設計學院六系合作，共同打造「共創＋共遊＋共享」活動平台。特別邀請知名Coser包含赤瞳、鴛鴦水、紅豆、栗啵等多位專業表演者與學生一起跨界聯演，同時透過桌展活動，邀請動漫產業創作專家，包含夢工廠模型公仔工作室、DREAM.Project、小心肝工作室等多組業師，與學生進行展演交流，藉由一系列活動與現場扮裝體驗，讓師生共同感受「異。藝世界」的共融，藉此帶動校園流行文化，創造豐富的校園生活，同時鏈結高中校園，串起垂直的跨界對話，以嶺東科大為首，活絡台中市動漫之都能量。

因應專業設計人才的需求日益增長，嶺東科大設計學院為激勵未來設計新秀展現對設計領域的熱情和興趣，首次辦理「2024金鷹設計獎」全國技高專題設計成果競賽，活動由校友企業、精科園區大廠及設計相關產業公司等16家企業共同協辦，建立設計菁英交流平台，與學校共培優秀設計人才，探索設計領域的無限可能。此次競賽分為視覺設計、數位媒體、產品設計、室內設計與創意等五大組別，總獎金超過40萬元。最終由復興商工、樹德家商、明道中學、香山高中、樟樹實中、北斗家商、竹山高中、內思高工、東勢高工、永靖高工、新竹高工、土庫商工、二信高中分別獲得14個類別的金獎，更由大明高中廣告設計科「二時四季」奪得全場最大獎，獲得1萬5千元獎金的肯定。

嶺東科大副校長兼設計及時尚學院院長王兆華表示，學校素有優質設計人才培育搖籃美稱，致力於培育具有創新思維、專業技能及具有國際競爭力的設計人才，學生卓越表現屢獲各界肯定。此次透過校園動漫祭活動及金鷹設計競賽為高中生提供交流的機會和挑戰，也期許在未來大學四年，學習卓越的創造能力、優異的執行能力、展現個人專長，更歡迎加入嶺東設計、時尚菁英行列，用設計築夢。