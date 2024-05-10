最長標線型人行道常遭違停 高雄交通局朝向「實體化」可能性

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高雄前鎮區瑞隆路近日進行「標線型人行道」施作工程，預計年底前將長達1.2公里，成高雄最長路段，日前因遭違停占用，傳出也影響店家做生意質疑聲浪，路權團體則建議未來仍希望朝實體化人行道目標前進。高雄市交通局承諾會一一改善並強化與民眾溝通，也透露若成效良好確實希望能實體化。

提案設人行道的高雄市議員黃彥毓表示，前鎮區瑞隆路為交通幹道，沿路小吃林立，常見有車輛並排違規臨停，不僅影響交通，更讓行人完全沒有行走空間，考量施作實體人行道經費龐大，且施工期長恐影響店家生意，去年就多次向交通局建議增設標線型人行道並重新刨舖路面，取得安全平衡點。

交通局說，藉由工務局道路重新刨鋪的機會，在凱旋至永豐路段，將快車道瘦身縮減為3公尺，以標線規範行人專屬空間，保護行人安全的同時，也兼顧汽、機車用路人的權益；為導引停車需求，人行道標線以內凹路型設計，並設置交通桿加強區隔，導引車輛至正確位置臨停，另轉角人行道外推擴大，使轉彎車輛及行人都有更安全清晰的視線。

不過人行道畫設之初，因違規佔用狀況四起，加上店家質疑會影響做生意，前鎮區瑞隆里里長楊家鴻透露，一開始店家反對聲浪較大，因擔心顧客不會停車影響生意，經幾天宣導後已逐漸認同，經觀察違停狀況也有所改善。

有買飯民眾認為，一開始真的不知道怎麼停車，看到一旁車輛停法才知道，建議市府多家宣導；而店家送貨司機則認為，雖會擔心車道縮減影響車流，但有人行道空間，其實上下貨是能避免推車推到路上，整體來說是更安全。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱認為，目前民眾對於如何在標線型人行道外側停車不清楚，亦有民眾反映警察執法時，也講不太清楚何處是屬於可停車範圍，因此建議交通局除了擴大跟民眾溝通，也要跟地方派出所確認停車標準。

林于凱也建議，因瑞隆路標線型人行道全段屬於跟車道共平面，建議可以在必要路口安裝螢光軟條，保障夜間通行時車輛可明確辨識人行道範圍；也因瑞隆路進入標線型人行道路段車道有縮減，建議交通局也可增加路面的行車引導標線。

林于凱說，新的交通規劃初期民眾需要一段適應時間，如何用更簡潔的方式讓民眾知道如何停車、遵循相當重要，強調，一旦標線型人行道大家習慣使用後，後續應朝實體化人行道的方向推動，才是對用路人安全最有保障的作法。

交通局表示，目前已與地方里長、派出所合作，派發傳單宣導用路方式，也考慮增設臨時牌面，加強向用路人提醒人行道周邊交通方式，針對民眾所提意見，經討論後會逐步施作改善，未來若標線型人行道使用情況良好，就會向市府建議規畫為實體人行道。

前鎮分局警方也說，瑞隆路在交通尖峰時段，目前有加強派遣巡邏警網前往協助勸導、驅離違停車輛，為讓民眾適應新措施，警方配合交通局規畫於勸導期間，亦會當場向民眾宣導瑞隆路新路型的正確使用方式。