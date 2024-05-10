華航4月營收創同期新高 客運收入年增12.05％

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華航（2610）4月合併營收165.73億元，創同期新高，月增0.4％、年增9.19％，華航連續三個月營收正成長。其中，客運收入105.55億元、年增12.05％，隨運能逐步增加，市場需求持熱，帶動整體客運收入成長。

華航貨運收入47.03億元、月增1.71％，跨境電商及全球AI議題發酵，帶動相關電商及半導體機台供貨持續增加，艙位需求強勁，4月表現較上月成長，貨收及單位收益均寫今年以來最高。

華航客運班表布局奏效，4月滿足清明連假出國旅客，客運收入以東北亞成長幅度最大，東南亞、歐洲旅客人次也較前月增加，其中阿姆斯特丹、獨家布拉格航線載客率都有近9成，挹注客運成長動能。配合旅運所需，華航加密東北亞熱門航線，包括台北-福岡每周19班，台北-名古屋每周14班，台北-廣島每周5班，高雄-東京每周10班，更自5月7日起復飛台北-鹿兒島，每周提供2個班次，積極衝刺客運市場。

展望後市，華航5月平均訂位達8成且持續增加，端午假期前後機位需求也湧現。為搶攻母親節親子出遊商機，華航高雄-沖繩航線推出限時促銷，即日起至5月31日購買高雄-沖繩每週三出發航班，單程優惠6,000元起（未稅）；每月16日還有「華航會員日」會員專屬優惠，刺激買氣挹注營收。

貨運部分持續充分利用客貨機運能，優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以擴大營收及獲利。