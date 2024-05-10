合庫致力推動性別平權 入選新興市場性別平等企業

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合庫積極打造幸福職場，致力落實性別平權、提升員工福利，於國際性別平等研究機構Equileap出版的「2024年性別平等報告及排名」（Gender Equality Report ＆ Ranking (2024)）中，自24個新興市場1,500家企業脫穎而出，名列性別平等企業第12名，同時為臺灣金融業首位。

合庫積極提倡性別平等，依2023年統計，集團女性占職場員工比例約占59％，其中管理階級人員中女性比例約占56％，各項職級性別比例達到平衡，並不分性別提供完善的培訓以持續培養優秀人才；同時定期檢視現行制度、員工性別及薪酬比例，並辦理性別平等教育訓練，訂定職場性騷擾防治政策，提供員工安全、友善、杜絕性侵害或性騷擾空間。

合庫自2023年入選「彭博性別平等指數」評比，本次再次入選「Equileap新興市場性別平等企業」，顯示合庫積極實現性別平等，致力永續經營發展理念，已深獲國際認證肯定。

Equileap為全球領先的性別平等數據和研究機構，2016年於阿姆斯特丹成立，提供企業性別平等專業數據和見解，其運用全面之性別平等計分卡（Gender Equality Scorecard）連同19項準則，包括勞動人口的性別平衡狀況、性別薪酬差距、育嬰假及防止性騷擾政策等，針對全球3,500多間上市公司進行研究，其數據及指數獲全球多間金融機構採用。