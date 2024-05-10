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《化工股》材料-KY首季每股盈餘24.48元 年增279%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】絲束和醋片金需求勁，原物料成本維持低檔，材料-KY(4763)首季合併營收創同期新高，為新台幣36.13億元，年增131%，合併毛利率為67.3%，較去年同期增加約13個百分點，營業淨利為新台幣22.28億元，年增246%，季減4%，歸屬母公司淨利為21.03億元，年增303%、季增9%，每股盈餘24.48元，年增279%。

材料-KY首季合併毛利率較去年同期增加約13個百分點，主要係絲束和醋片需求強勁，及絲束與醋片新產能擴增完成挹注，暨持續調高售價等因素；惟在絲束銷售價格優於2023年度情況下，首季合併毛利率與前季67.3%持平，主要因首季合併營收較前季減少約5.8%及投產的木漿部分是去年第四季策略性備料進貨價格較高的木漿所致。

材料-KY首季營業淨利為新台幣22.28億元，較去年同期增加246%，較前季略減4%，營業費用率為5.6%，較前季6.5%減少0.9個百分點，主要是因前季研發綠色環保材料及新產品應用等專案研究發展費用較多所致。

材料-KY首季歸屬母公司淨利為21.03億元，較去年同期增加303%，較前季增加9%。本季每股盈餘為24.48元，較去年同期增加279%。顯示在絲束和醋片需求強勁及原物料成本維持低檔情況下，公司持續努力提升生產效益、增加規模經濟，暨穩固產業地位，使獲利回歸成長。

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