《鋼鐵股》沛波首季EPS降至0.7元同期次高 4月、前4月營收雙登峰

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【時報記者葉時安台北報導】台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)周五召開董事會，會中通過第一季合併財務報告書。沛波今年首季EPS降至0.7元，創歷史同期次高；沛波4月營收7.8億元，前4月營收為29.80億元，年增9.75%，單月及累計營收齊創下歷史同期新高紀錄。受惠建築用鋼筋需求穩定，今年營運可望續成長。

沛波今年第一季合併營收新台幣22.00億元，年成長1.12%；營業毛利1.23億元，年減4.78%；營業利益0.59億元，年減7.67；歸屬母公司之稅後淨利0.48億元，年減4.11元，每股稅後盈餘0.70元，低於去年同期的0.83元、去年第四季的1.84元。

沛波總經理楊韻蒔表示，受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績持續挹注，合併營收創同期新高，獲利方面亦寫下歷史同期次高紀錄。

沛波同步公告4月份自結營收為新台幣7.80億元，年增44.55%、月減17.11%；累計今年前4月自結營收為29.80億元，年增9.75%。總經理楊韻蒔表示，儘管4月份連日大雨鋼筋出貨量略受影響，但營收仍受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，單月及累計營收齊創下歷史同期新高紀錄。

根據世界鋼鐵協會最新預測指出，全球製造業復甦，預期今年下半年起，鋼鐵需求將逐漸增強，全球鋼鐵業步上復甦軌道，今年整體需求將較去年增幅1.7%。沛波楊韻蒔總經理表示，全球鋼市的正向增長動能，加上國內建築用鋼筋需求穩定，國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、危老重建與地震後災後重建等國內建築用鋼筋需求穩定，沛波今年營運展望可望續成長。

沛波在第10屆公司治理評鑑中連續三年獲得排名前20%的佳績，顯示沛波在公司治理方面的努力獲得肯定。沛波將持續深化公司治理運作及實踐永續經營，關注社會公益和員工福利，持續為股東和社會創造價值。