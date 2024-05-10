《電零組》臻鼎-KY首季獲利登同期次高 Q2淡季仍可期

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【時報記者張漢綺台北報導】全球PCB廠臻鼎-KY(臻鼎科技控股公司)(4958)第1季歸屬母公司淨利為9.77億元，年增94.1%，每股盈餘為1.03元，創下歷年同期次高，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，雖然第2季是傳統淡季，但各大產品線都會成長，可望比往年同期好，今年上下半年營收有望呈現4:6。

臻鼎-KY今天下午舉行線上法說會，公布2024年第1季財報，第1季合併營收為325.1億元，年增3.1%，在產品組合調整與內部效率改善之下，第一季毛利率為16.4%，較去年同期上升0.3個百分點，稅後淨利為14.36億元，年增66.4%，歸屬母公司淨利為9.77億元，年增94.1%，每股盈餘為1.03元，創下歷年同期次高。

就各產品線來看，今年第1季電腦消費及車載/伺服器/基地台年增雙位數，IC載板則是年增3位數，並創下單季歷史新高；沈慶芳表示，臻鼎-KY看好未來幾年公司在伺服器及車載營收皆將雙位數增長；沈慶芳指出，臻鼎-KY的IC載板業務亦已進入快速成長階段，第1季相關營收創下單季新高，其中BT載板產能利用率達逾80%，單季已獲利，ABF亦在去年低基期上大幅年增，營收與產能利用率可望逐季走高，預估今年ABF營收將較去年成長3到4倍，第2季產能利用率約35%到40%，如果順利，今年第4季有望拼單季損益兩平，明年達成損益兩平目標，預估今年IC載板營收可望年成長80%。

臻鼎-KY在IC載板目標為2023年到2027年IC載板營收年複合成長率大於50%，2027年佔公司整體營收比重達15%，並於2030年成為全球IC載板前五大供應商之一。

在行動通訊與電腦消費領域，沈慶芳表示，臻鼎—KY不僅在折疊手機方面已配合多家客戶出貨，在AI手機與AI PC方面亦積極與客戶合作開發新品，佈局相當完整。未來細線路、高層數的高階PCB板需求持續看增，有助於臻鼎進一步擴大產業領導優勢。

沈慶芳表示，AI伺服器產品自2023年開始貢獻營收，2024年持續擴大客戶份額，車載方面，包含ADAS雷達、Domain域控板、以及動力電池相關產品公司皆有佈局，整體而言，今年在產品結構持續調整之下預期將溫和成長，明年將加速成長。

展望未來，臻鼎-KY仍相當看好PCB產業中長期發展趨勢，並持續投入研發與資本支出，沈慶芳強調，臻鼎-KY秉持「糧草先行」策略，積極規畫全球化生產布局，泰國巴真府新廠第一期按計畫順利推動，將於2025年上半年試產、2025年下半年小量產，將以伺服器/車載/光通訊相關應用為主，提供高階RPCB/HDI產品，在One ZDT策略下，更加完善的產品線與產能布局皆將為臻鼎帶來新的成長契機，強化PCB產業龍頭地位。