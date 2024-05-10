74國逾8百名外籍生自台華獎畢結業 義大利生留台工作吐心聲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「112學年台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生歡送會」於今日舉行，共計有來自74個國家、超過800名受獎生完成學業。來自義大利的外籍生Emanuele Grasso說，求學期間，對台灣民眾的友善，留下深刻的印象，畢業後決定將留在台灣工作。

外交部及教育部每年辦理「台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生傑出表現獎」表揚受獎生於就學期間在服務社會、學藝及其他領域的優秀表現，今年共選拔出18名優秀的學生，包括13名教育部台灣獎學金受獎生與5名外交部台灣獎學金受獎生。

活動特別特別邀請2位獲得傑出表現獎的受獎生，分享在台留學經歷。來自義大利的Emanuele Grasso，畢業於台灣師範大學國際人力資源發展研究所。他非常喜歡台灣的自然美景，對台灣民眾的熱情友善印象深刻。

Emanuele Grasso表示，在台求學期間，不但參與數位發展部「人才循環交流計畫」（Talent Circulation Alliance Program），到台灣的企業實習，也參加校內舉辦的學生實習故事競賽，分享他在業界實習經驗。

Emanuele Grasso說，非常感謝獎學金的支持，讓他的留學生活多彩多姿，收穫豐碩，促使他畢業後決定留在台灣工作。

另一位分享的是來自拉丁美洲邦交國聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）的康安桐（Antonette Commissiong），她領取外交部台灣獎學金，就讀東華大學諮詢與臨床心理學系。

康安桐感謝我國政府，讓她可以全力投入在學習上，她運用課堂上學到的知識與技能，與同學合作完成研究計畫，將在台灣學到的專業知識回饋母國以及全世界。

教育部政務次長林明裕在致詞時表示，每學年約有800名教育部台灣獎學金及華語文獎學金學生來台攻讀學位或研習華語文，他相信在台就學經驗，對現場受獎生而言是獲益良多，鼓勵獎學金畢業生選擇留台就業，或再次回到台灣發展，另外也鼓勵學生加入教育部的SIT（Study in Taiwan）人才資料庫，持續與我國相關單位保持聯繫。