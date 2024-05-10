《半導體》聯發科4月營收1增1減 前4月成長逾4成

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)公布4月營收，單月營收月減少16.74%、年增加48.25%。展望第二季，由於智慧型手機庫存回補告一段落，故聯發科預計單季營收與第一季相比，為持平至下滑9％。聯發科日前甫推出旗艦SoC(系統單晶片)天璣9300+，盼藉此持續延續旗艦SoC買氣，力拼全年旗艦手機晶片營收成長逾50%。

聯發科4月營收為420.28元，月減少16.74%、年增加48.25%；累計前4月營收為1754.86億元、年增加41.52%。

聯發科日前甫端出旗艦SoC天璣9300+，延續旗艦晶片市場熱度。聯發科天璣旗艦SoC(系統單晶片)在旗艦手機市場市佔率持續擴張，尤其是大陸智慧機市場，加上較高的旗艦手機晶片平均單價帶動，聯發科預計2024年手機營收成長可高於mid-teens%(14-16%)，其中，旗艦手機晶片營收可望成長超過50%。

儘管第二季智慧型手機市場因為庫存回補告一段落，恐影響到聯發科營運表現，但預計邊緣運算需求回溫，多少可以彌補衝擊，整體來說，聯發科2024年營運穩定成長依舊可以期待，聯發科也看好，今年將達成全年美金營收成長率及毛利率目標，即mid-teen%(14-16%)美金營收成長及47%±1%的毛利率區間。

展望第二季財測，以美元匯率32元計算，聯發科預計，第二季營收會在1214至1335億元之間，與前季相比持平至減少9%，年增24至26%，毛利率則在45.5%~48.5%，不過針對全年營收仍維持先前預期的中位數成長。