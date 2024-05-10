《電通股》利機Q1每股賺0.7元 全年營運樂觀

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【時報記者王逸芯台北報導】利機(3444)第一季單季營業毛利6304萬元，較去年同期成長11%，相較去年第四季衰退1%，毛利率維持在26%，單季每股稅後純益0.7元，相較去年同期增加35%。利機今年首季表現優於預期，業績逐季回升確立，對於今年全年營運樂觀看待。

利機表示，轉投資Simmtech蘇州(STNC)由成本模式改為利潤模式，轉換效益已於第一祭顯現，轉虧為盈，實質貢獻投資收益260萬季增461%，若記憶體及邏輯載板產業需求回溫趨勢不變，每季可穩定貢獻投資收益。另一轉投資利騰國際(ENT)，因高階Socket仍是主流市場需求，營運也逐步恢復中，第一季貢獻投資收益676萬元季增423%，兩家轉投資公司第一季投資收益已達112全年的47%，助攻利機113年度整體獲利向上。

利機今年4月單月合併營收9284萬元，相較去年同期增加18%，較3月營收減少3%。累計1-4月營收為3.3億，較去年同期累計2.9億成長14%。相較去年同期，年成長幅度最大的產品為，驅動IC相關年增22%、月增19%，且已連續四個月正成長，次之為半導體載板相關年增19%、月增2%，創今年高點。

展望第二季，利機仍持續積極展開全面獲利提升計劃，提高自有產品比重及多產品群供應的拓展策略，致力成為整合型材料供應商，以因應AI、高效運算(HPC)等各項趨勢發展，利機佈局產品領域廣泛，均符合目前先進封裝製程材料。法人樂觀預期，利機本業及業外之投資收益，可挹注今年獲利成長。