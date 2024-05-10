《數雲端》91APP*-KY 4月營收年增20％ 首季每股盈餘1.02元創高

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【時報記者莊丙農台北報導】91APP*-KY(6741)4月營收1.20億元，創歷年同期新高，年增20.07％；累計前4月營收4.92億元，年增16.23％。展望第2季，中大型零售品牌與通路D2C需求增加，在91APP「電子商務解決方案」穩健助力下，加上「數位行銷解決方案」新服務不斷推出，搭配母親節與618購物節大檔衝刺，綜效加持，91APP營收成長增速可望走強。

此外，第1季合併營收3.72億元，年增15.05％，續創同期新高；毛利率穩健維持於74％，營業利益1.10億元，稅後淨利1.20億元，創單季新高，每股純益1.02元。91APP成長動能展現，主要受益於整體品牌客戶D2C電商業績上揚，OMO營運奏效，加上多家新進品牌客戶D2C營運漸入佳境所致。

展望後市，91APP營運動能續強，在中大型品牌客戶方面，D2C中大型零售品牌與通路市佔漸增，成長空間大，且透過91APP「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」交乘效益，將持續帶動整體D2C業績向上成長。在產品服務方面，由於受Cookie逐步退場影響，品牌面臨廣告盲投、成本遽增等挑戰，91APP「數位行銷解決方案」深化聚焦自然流量、廣告流量、會員經營三大流量源，陸續推出SEO服務、CDMP jooii AI受眾、個人化行銷等，為客戶助攻，獲取高價值流量與轉換，成為許多品牌在Cookieless時代，D2C數位行銷與精準投放上重要解方，帶動D2C業績成長。