不到3成人申請駕訓補助 嘉市加碼釋出900名額「免費參訓」

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國內機車肇事率高，民眾到駕訓班上課中央、嘉義市政府各補助1300元，民眾自付600至1000元，名額900個，議員鄭光宏10日指出，這項鼓勵措施2年來不到3成人使用，甚至弱勢全額補助掛零，建議全額補助以提高意願，市長黃敏惠認同，市府決議今年全額補助。

鄭光宏指出，警政署統計國內機車事故居高不下，為建立交安意識，降低違規肇事風險，中央自2019年補助民眾上駕訓班，名額900個， 中央補助每名1300元，嘉義市加碼補助1300元，還有100名低收與中低收入者全額補助。

鄭光宏又說，以嘉義市駕訓費用平均3200元，市民自費600元，2022年450個名額僅有120人申請、約27％，2023年900個名額，只有210人申請、約23％，100名中低與低收全額補助甚至沒有人申請。

鄭光宏還說，嘉義市近5年交通肇事案件中，18至24歲肇事者約占31.73％，比例相當高，為加強力度鼓勵年輕人到駕訓班學習，建議市府「不限名額、全額補助」。

黃敏惠表示，嘉義市全力支持機車駕訓補助計畫，今（2024）年中央補助不足的差額，市府加碼「全額補助」，鼓勵民眾到駕訓班參訓。

市府交通處長許啟明指出，900個名額全額補助追溯自今年1月1日，至今年12月31日，在嘉義縣及嘉義市合法駕訓班參訓的嘉義市民均可申請，預算約171萬元。

另外，鄭光宏再質詢為洗刷「行人地獄」的汙名，去年起交通大執法，加強取締汽機車不停讓行人，而以去年5月及今年同期對照，執法案件從380件增加到1373件，執法力度增強3.6倍，但從道安統計資料發現去年5月的行人死傷件數未減反增，市府應有精進交安的作為。

市警察局長沈炳信表示，肇事原因多元，汽機車不停讓行人、行人未依規定走行人穿越道過馬路或其他違規行為都容易肇事，會再研議對策。