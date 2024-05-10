桃機第三航廈分配出爐 3家國籍航空進駐

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桃機第三航廈建設如火如荼、拚2027年完工啟用，其中，北廊廳最快今年底完工，桃機公司10日宣布，歷經五次協商，第三航廈的進駐分配已出爐，未來T3將以國籍航空優先，並依航線分配為原則，目前由華航、長榮、星宇三家國籍航空進駐，包括北美線、東北亞、東南亞、紐澳線等四大航線，估每年可乘載2,000萬人次。

桃機副總李俊德表示，桃機公司已完成第三航廈的航空公司和地勤進駐空間分配，包括房舍、貴賓室的點位都已協調完畢，正陸續進行準備工作；未來進駐第三航廈的航空公司包括中華航空、長榮航空、星宇航空，目前100％為國籍航空，以北美線、東北亞、東南亞、紐澳線為主。

李俊德說明，第三航廈的安排是依照各單位提出第一航廈、第二航廈調度和預計增減情況，並且考量近年轉機東北亞、北美線、東南亞的運量越來越高，因此將轉機航線集中安排在第三航廈，可以讓動線更加順暢；目前初估T3三家國籍航空的進駐，將會帶來2,000萬人次運量，後續會視實際狀況再微調。

桃機指出，在疫情前，桃園機場年運量約5,000至6,000萬人次，過去規劃第一航廈每年客運量約1,500萬人次、二航廈約2,200萬人次，去年全年達3,500萬人次，已接近設定容量，而今年全年也預估會超過4,000萬人次運量。

李俊德說明，原先規劃第一航廈以廉航和短航線為主，第二航廈以兩岸航線為主，不過，現階段第一航廈客運量已超越第二航廈，主因疫後廉航和東北亞航線客運量暴增，而兩岸航線客運量大減，整體結構與原先規劃不一，因此桃機已進行調整，除了錯開離尖峰時段，也將第一航廈部分航線轉移，讓T1、T2人流較為平均。

未來第三航廈在2027年完工啟用時，評估整體運量也已回升，李俊德指出，後續在T1、T2、T3平均分配之下，預期各航廈的「運量平衡」，將能提升原有負載量，讓旅客通關更順暢、有更舒緩的空間，進而提升服務品質。

桃機公司說明，第三航站建設包括主體航廈、辦公大樓、航站北路及北登機廊廳等四大工區同步施工中，目前已進入施工高峰期，預計北廊廳最快今年底完工，全案2027年來完工後，將吸納更多旅客及航班匯聚，鞏固東亞重要航空樞紐地位。