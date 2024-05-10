巨大首季每股賺1.33元 看好Q2歐美市場庫存快速去化

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巨大（9921）集團今（10）日通過第一季財報。儘管大陸自行車運動風盛行，銷售持續快速成長，但因歐美去化庫存及代工客戶調整訂單影響，首季集團合併營收160.6億元，因高基期而年減20.2％；稅前盈餘8.2億元，年減46.1％；稅後純益5.2億元，年減37.8％，EPS 1.33元。

巨大10日同時公布4月合併營收69.08億元，微減1.75％；前四個月集團累計合併營收229.71億元，年減15.46％。巨大表示，自有品牌4月份在歐洲、北美、大陸三大市場的銷售表現，仍以捷安特中國內銷表現最為突出，中高階車款銷售暢旺，營收年增逾40％；捷安特歐洲營收也出現高個位數成長；僅捷安特美國營收年減約1成。

談到首季財報時，巨大集團表示，在自有品牌銷售方面，捷安特中國內銷首季銷售表現依舊強勁，營收年增雙位數。大陸內銷市場因運動休閒風氣興起，帶動中高階公路車熱銷，銷售量價齊揚，隨著新車種上市，將持續推升營收成長；至於捷安特美國與歐洲雖受中低階產品庫存去化影響，營收低於去年同期，但第二季後隨著氣候回暖邁入傳統銷售季節，以及高階新車種推出刺激買氣，市場庫存將快速去化，預期營收表現將逐月改善。

巨大集團表示，電動輔助自行車（E-Bike）第一季銷售額受到歐洲市場庫存仍高，各大品牌大打折扣呈現衰退，營收占比降至22％；但短期庫存因素並不影響巨大對E-bike未來發展的信心。E-bike不僅迎合綠能趨勢，透過產品不斷創新及多樣化，將更貼近消費者生活並擴大全球騎乘人口。

由於「中國自行車展」甫於5月5日至8日在上海舉行，吸引近1,500家國內外自行車業者參展。巨大表示，隨著騎車熱潮興起，上海自行車展也吸引廣大自行車愛好者前往朝聖，「捷安特GIANT」展出的第十代TCR全能碳纖公路車及多款創新產品，也獲得大陸消費者熱烈回響。