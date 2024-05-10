中華電信4月營收179.3億元 近七年同期新高

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中華電（2412）10日公布4月自結財務概況。自結合併營收179.3億元，較去年同期成長5.0％，營業淨利40.2億元，較去年同期減少4.9％，稅前盈餘40.4億元，年減4.8％；歸屬於母公司業主之淨利31.6億元，年減5.2％，EBITDA為73.2億元，年減2.8％，每股稅後淨利（EPS）0.41元，較去年同期減少0.02元。中華電信表示，延續第一季營收成長動能，4月份營收表現依舊亮眼，整體合併營收受資通訊大型專案入帳、銷貨收入與國際漫遊營收成長帶動，創近七年4月單月新高。

4月份ICT整合專標案因國內、外大型專案完工入帳，營收年增率超過50％；加上新興業務表現亮眼，不僅IDC及雲端營收因國際公雲服務帶動，年增率達雙位數，資安營收也因校園資訊系統案及金融系統建置案入帳，營收年增率達雙位數成長，帶動整體ICT營收年增率亦達雙位數成長。銷貨收入則因iPhone銷量提升而增加。

行動服務營收年成長4.2％，連續37個月成長，續創佳績，主因5G用戶數與整體090門號數持續增加，國際漫遊營收亦持續帶動行動數據營收向上。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）則年增2.6％，連續37個月上揚；月租型離網率為0.58％，持續保持電信業最低。

固網寬頻業務因升速促銷方案廣受歡迎而表現亮眼，且家用Wi-Fi營收年增率持續達40％以上，寬頻接取營收成長，數據網路營收亦增加。

截至4月，營收達728.7億元、達成率99.6％～100.1％；營業淨利為159.5億元、達成率105.2％～106.2％；稅前盈餘160.3億元、達成率105.1％～106.2％；歸屬母公司業主淨利為125.5億元、達成率104.4％～106.0％，每股稅後純益1.62元、達成率104.4％～106.0％；皆優於財測目標。

4月底行動通信總客戶數達1,326.9萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.5％，已連續40個月成長；光世代寬頻用戶數為382.0萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達138萬戶；MOD客戶數則達205.2萬戶。