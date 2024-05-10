遠傳4月EPS 0.26元 行動服務營收續揚 站穩50億元水準

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遠傳（4904）10日公布4月自結營利概況。在合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟業務穩定成長挹注下，4月合併營收與EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）分別為81.17億元與29.23億元，年成長率達13.5％與11.5％，維持強勁成長。稅後淨利雖持續受合併之折舊與攤銷費用增加影響，但受益於獲利能力穩定提升，4月稅後淨利年成長仍達5.2％，達到9.49億元，每股稅後純益（EPS）0.26元。

累計至4月，遠傳合併營收、合併EBITDA和稅後純益年成長率分別為15.0％、11.8％和5.9％，達到338.63億元、118.11億元和38.71億元，EPS為1.07元，營運績效亮眼。

遠傳4月份月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）相較3月攀升，行動服務營收持續上揚，站穩50億元水準，年成長率達18.0％，締造自2021年3月以來連續38個月正成長的佳績。

遠傳持續發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物連網)核心專長，成功聯手澎湖縣消防局、台北市消防局，於去年打造全臺首個「5G跨海急救醫療聯防」，上線一年已啟動超過150例5G救護車跨海聯防案件。持續深耕校園，遠傳與東海大學簽署合作備忘錄（MOU），攜手加速實現校園數據治理、數據決策，共同促進中台灣產業聚落永續轉型，邁向全球2050淨零碳排目標。