Volkswagen品牌嘉年華5／11盛大舉辦 The Golf Edition 50經典紀念款限量上市

台灣福斯汽車明天(5/11)將盛大舉行「2024 Volkswagen品牌嘉年華-歡慶The Golf 50 週年」,與熱愛 Golf 的車主共同見證經典車款走過半世紀的美好旅程。同時宣布特推限量 50 台The Golf GTI Edition 50 經典紀念款,珍藏價145.8萬元,同步推出選配 Oettinger 套件50週年限量優惠價5萬元;另The Golf R Edition 50經典紀念款全台限量50台,珍藏價199.8萬元。

台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp表示:「1974 年,肩負著品牌厚望的第一代 Golf,在當代最重要的汽車設計師Giorgio Giugiaro(喬治.亞羅)精心雕琢之下,於 Volkswagen 總部德國狼堡誕生,自此之後便不斷奔馳向前,開拓嶄新時代,憑藉先進科技與新穎思維,擄獲全球消費者的心,成為掀背車代名詞,問世至今累積銷售突破 3,700 萬台。」在叱吒風雲 50 週年的歷史性時刻,台灣福斯汽車隆重推出 50 週年限量 The Golf GTI Edition 50 經典紀念款與限量 The Golf R Edition 50 經典紀念款,並且擁有多項限定專屬配備,The Golf GTI Edition 50 經典紀念款搭載 Scale Paper 經典格紋織布/皮質跑車式座椅,限量 50台 珍藏價 145.8 萬元,還能以特別限量優惠價 5 萬元(含安裝工資及稅金)選配價值超過 9 萬元的 Oettinger 套件,而 The Golf R Edition 50 經典紀念款具有 19 吋 Black Estoril 鋁合金輪圈、R Performance Package 與 R 專屬 Black Style 黑化風格套件等特別配備,限量 50 台珍藏價 199.8 萬元,熱血車迷務必把握。歡慶 The Golf 50 週年,即日起至 2024 年 9 月 30 日止,前往台灣福斯汽車授權經銷商試駕 Volkswagen 全車系任一車款,即有機會免費將 The Golf 開回家,連續 5 個月每月抽出大獎得主,詳情請洽台灣福斯汽車官方網站。明日(5/11)將於南港展覽館 1 館盛大舉辦「2024 Volkswagen 品牌嘉年華-歡慶 The Golf 50 週年」活動,與熱愛 Golf 的車主共同見證經典車款走過半世紀的美好旅程、一齊迎接下個 50 年的到來。為感謝全台車主一路以來的支持,台灣福斯汽車也在 Golf 50 週年記者會上,宣布福斯人禮遇計畫加入全新白金卡會員等級,白金會員可終生享Volkswagen服務、產品和活動入場的特別優惠折扣,享受最頂級的尊榮禮遇。

The Golf 以 Volkswagen 核心價值:安全永不妥協、卓越的品質與源源不絕的駕馭樂趣馳騁車壇,半世紀以來深入人們日常,在全世界各地與無數車主寫下難忘回憶,乘載生命中的大小片刻,每台 The Golf 背後都有一個故事,每位車主都有值得分享曾與車共度的無可取代時刻,The Golf 不僅是交通工具,也是意義非凡的夥伴。過去這幾周,超過 500 位車主透過網路分享與愛車的人生故事,此外,台灣福斯汽車很榮幸於明日 (5/11) 邀請全台車主駕駛愛車,前往「2024 Volkswagen 品牌嘉年華-歡慶 The Golf 50 週年」現場齊聚一堂,活動將包含 The Golf 車主大會師遊行、展出一到八代 The Golf、車聚交流、精彩音樂表演及美味餐點,參加即享限定版 T-Shirt 與 The Golf 誕生紀念卡等精美好禮,現場將揭曉獲邀前往 Volkswagen 總部德國狼堡參加 GTI 嘉年華的幸運 Golf 車主,在這個五十週年的重要里程碑,台灣福斯汽車與熱愛 The Golf 的車主們一起慶祝同時、更攜手迎接下一個 50 週年。

為歡慶 Golf 五十週年,台灣福斯汽車推出 The Golf GTI Edition 50、The Golf R Edition 50 經典紀念款各限量 50 台,向傳奇掀背車致敬。作為鋼砲始祖 The Golf GTI 的紀念版,The Golf GTI Edition 50 經典紀念款承襲 GTI 外觀經典元素:標誌性的 C 柱、高辨識度黑色蜂巢狀下氣壩、GTI 專屬紅色水箱護罩飾條、GTI 專屬 X 型 LED 前霧燈、GTI 專屬外觀空力套件含徽飾,與 GTI專屬高性能紅色煞車卡鉗,搭配 18 吋Richmond 輪圈及 GTI 專屬動態輪圈蓋,彰顯性能氛圍;內裝採用 GTI 專屬三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤、配上全新 Scale Paper 經典格紋織布/皮質座椅(跑車式),品味經典設計之餘,進一步達成車身輕量化。此外,台灣福斯汽車以 50 週年之名珍獻選配 Oettinger 套件,包含前下擾流、運動化後尾翼、後下擾流及 Oettinger 銘牌,總價值超過 9 萬元,限時限量優惠價 5 萬元(含安裝工資及稅金),敬請消費者務必把握良機。

The Golf GTI Edition 50 經典紀念款採用 2.0 升 EA888 EVO4 TSI 渦輪增壓引擎,擁有最大馬力 245ps 和最大扭力 37.8 kgm,搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱、0-100 km/h加速僅需 6.3 秒,搭載 GTI 專屬運動化懸吊系統(車身降低15mm)及 GTI 專屬 VAQ 前軸電子液壓式限滑差速器,提供豐富駕馭樂趣和循跡性。

The Golf R Edition 50 經典紀念款除擁有 R 專屬外觀空力套件、打孔通風加大前煞車碟盤、藍色卡鉗塗裝的 R 專屬雙活塞煞車卡鉗,並且標配黑化風格套件,包含限量 19 吋 Black Estoril 鋁合金輪圈、高光澤黑化後視鏡罩與黑化風格頭燈,搭配 R Performance 大型擾流尾翼和 R 專屬動態輪圈蓋,強化鋼砲王者氣度;內裝嵌入經典紀念款專屬 Real Carbon 碳纖維車內飾板、R 專屬 ArtVelours 織布/類麂皮/皮質運動座椅表露獨特性,而 R 專屬方向盤換檔撥片(跑車式)、及獨特藍色縫線的 R 專屬三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤營造車艙競技氛圍。

The Golf R Edition 50 經典紀念款最大馬力達 320 ps,0-100 km/h 瞬間加速僅需 4.8 秒,搭載 R 專屬運動化懸吊系統(車身降低20mm)與 DCC 主動式底盤控制系統、並且具有 4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統,依照駕駛需求能切換四種模式,同時R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統能夠調節左右輪動力,帶來更為敏捷的操駕反應以及循跡性,再搭配 The Golf R Edition 50 經典紀念款專屬 Vmax 電子限速提高至 270 km/h、Drift Mode 甩尾模式及 Special Mode 紐柏林賽道模式等多樣化精準電控輔助,展現強勁性能駕馭真實力。

The Golf GTI Edition 50 經典紀念款與 The Golf R Edition 50 經典紀念款內裝皆搭載 Innovision Cockpit 智能科技數位化座艙,配置 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調以及手機無線充電裝置,打造智慧舒適乘坐體驗,娛樂方面具有 App-Connect 多媒體手機鏡射(含無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto)、HUD 投影式抬頭顯示器和頂級 Harman Kardon 環繞音響系統(數位 12 聲道擴大機、480W輸出、重低音),營造優異聽覺饗宴。此外,超群性能實力同享一流安全防護,雙車型標配豐富主/被動式安全科技,包含全車系 7 具 SRS 輔助氣囊,搭配IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統,整合主動式車道修正輔助系統、全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統和車道維持及偏移警示系統(含修正輔助),協助駕駛於高速行駛中輕鬆又直覺地操作車輛;照明科技部分採用 IQ.LIGHT 智慧燈組:LED Matrix 矩陣式頭燈與 DLA 動態頭燈智慧切換,根據車況、天候等調整燈光分布及亮度,有效提升行車安全。

Volkswagen The Golf 自誕生以來持續革新進化、傳承各代精髓,提供消費者在負擔得起的價格中享有先進科技,問世兩年即突破百萬台銷售紀錄,現已在全球高達 155 個市場販售、受到消費者熱情支持與喜愛,成為 Volkswagen 完美的 Love Brand 典範,也因在世界各處參與無數車主的人生,The Golf 亮眼佳績才顯完整、蘊含深刻意義。而擁有超過 11 萬名的福斯人禮遇計畫會員的台灣福斯汽車,藉由 The Golf 50 週年里程碑之際,宣布福斯人禮遇計畫新增白金卡會員等級,打造包含藍卡、銀卡、金卡及白金卡的完整會員制度,白金卡會員可以終生享有 Volkswagen 服務、產品和活動入場的特別優惠折扣,如再購 Volkswagen 車款獨享2萬元購車補助、免費車輛外觀清潔服務、車室空氣品質檢測服務、非預約回廠時主動優先處理 、還有高達八折的輪胎及零件優惠等多樣尊榮服務,歡迎車主前往下載 My Volkswagen App,立即註冊登入成為福斯人禮遇計畫會員,享受專屬權益與個人智慧隨身助理。此外,歡慶 The Golf 50 週年,台灣福斯汽車推出艷夏驚喜活動,即日起至 2024 年 9 月 30 日止,凡至全台授權經銷商完成試駕任一 Volkswagen 車款、填寫問券並且符合資格者,就能獲得當月抽獎資格;或是於 2024 年 9 月 30 日前購買且完成領牌任一款 The Golf,即可享有一次抽獎機會。每個月將會抽出一台 The Golf 幸運得主,連續五個月提供消費者把全新 The Golf 開回家的特別機會。詳細活動辦法與規範請洽台灣福斯汽車官方網站。