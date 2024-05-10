Volkswagen品牌嘉年華5／11盛大舉辦 The Golf Edition 50經典紀念款限量上市

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台灣福斯汽車明天（5/11）將盛大舉行「2024 Volkswagen品牌嘉年華-歡慶The Golf 50 週年」，與熱愛 Golf 的車主共同見證經典車款走過半世紀的美好旅程。同時宣布特推限量 50 台The Golf GTI Edition 50 經典紀念款，珍藏價145.8萬元，同步推出選配 Oettinger 套件50週年限量優惠價5萬元；另The Golf R Edition 50經典紀念款全台限量50台，珍藏價199.8萬元。

台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp表示：「1974 年，肩負著品牌厚望的第一代 Golf，在當代最重要的汽車設計師Giorgio Giugiaro（喬治．亞羅）精心雕琢之下，於 Volkswagen 總部德國狼堡誕生，自此之後便不斷奔馳向前，開拓嶄新時代，憑藉先進科技與新穎思維，擄獲全球消費者的心，成為掀背車代名詞，問世至今累積銷售突破 3,700 萬台。」在叱吒風雲 50 週年的歷史性時刻，台灣福斯汽車隆重推出 50 週年限量 The Golf GTI Edition 50 經典紀念款與限量 The Golf R Edition 50 經典紀念款，並且擁有多項限定專屬配備，The Golf GTI Edition 50 經典紀念款搭載 Scale Paper 經典格紋織布／皮質跑車式座椅，限量 50台 珍藏價 145.8 萬元，還能以特別限量優惠價 5 萬元（含安裝工資及稅金）選配價值超過 9 萬元的 Oettinger 套件，而 The Golf R Edition 50 經典紀念款具有 19 吋 Black Estoril 鋁合金輪圈、R Performance Package 與 R 專屬 Black Style 黑化風格套件等特別配備，限量 50 台珍藏價 199.8 萬元，熱血車迷務必把握。歡慶 The Golf 50 週年，即日起至 2024 年 9 月 30 日止，前往台灣福斯汽車授權經銷商試駕 Volkswagen 全車系任一車款，即有機會免費將 The Golf 開回家，連續 5 個月每月抽出大獎得主，詳情請洽台灣福斯汽車官方網站。明日（5/11）將於南港展覽館 1 館盛大舉辦「2024 Volkswagen 品牌嘉年華－歡慶 The Golf 50 週年」活動，與熱愛 Golf 的車主共同見證經典車款走過半世紀的美好旅程、一齊迎接下個 50 年的到來。為感謝全台車主一路以來的支持，台灣福斯汽車也在 Golf 50 週年記者會上，宣布福斯人禮遇計畫加入全新白金卡會員等級，白金會員可終生享Volkswagen服務、產品和活動入場的特別優惠折扣，享受最頂級的尊榮禮遇。

The Golf 以 Volkswagen 核心價值：安全永不妥協、卓越的品質與源源不絕的駕馭樂趣馳騁車壇，半世紀以來深入人們日常，在全世界各地與無數車主寫下難忘回憶，乘載生命中的大小片刻，每台 The Golf 背後都有一個故事，每位車主都有值得分享曾與車共度的無可取代時刻，The Golf 不僅是交通工具，也是意義非凡的夥伴。過去這幾周，超過 500 位車主透過網路分享與愛車的人生故事，此外，台灣福斯汽車很榮幸於明日 (5/11) 邀請全台車主駕駛愛車，前往「2024 Volkswagen 品牌嘉年華－歡慶 The Golf 50 週年」現場齊聚一堂，活動將包含 The Golf 車主大會師遊行、展出一到八代 The Golf、車聚交流、精彩音樂表演及美味餐點，參加即享限定版 T-Shirt 與 The Golf 誕生紀念卡等精美好禮，現場將揭曉獲邀前往 Volkswagen 總部德國狼堡參加 GTI 嘉年華的幸運 Golf 車主，在這個五十週年的重要里程碑，台灣福斯汽車與熱愛 The Golf 的車主們一起慶祝同時、更攜手迎接下一個 50 週年。

為歡慶 Golf 五十週年，台灣福斯汽車推出 The Golf GTI Edition 50、The Golf R Edition 50 經典紀念款各限量 50 台，向傳奇掀背車致敬。作為鋼砲始祖 The Golf GTI 的紀念版，The Golf GTI Edition 50 經典紀念款承襲 GTI 外觀經典元素：標誌性的 C 柱、高辨識度黑色蜂巢狀下氣壩、GTI 專屬紅色水箱護罩飾條、GTI 專屬 X 型 LED 前霧燈、GTI 專屬外觀空力套件含徽飾，與 GTI專屬高性能紅色煞車卡鉗，搭配 18 吋Richmond 輪圈及 GTI 專屬動態輪圈蓋，彰顯性能氛圍；內裝採用 GTI 專屬三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤、配上全新 Scale Paper 經典格紋織布／皮質座椅（跑車式），品味經典設計之餘，進一步達成車身輕量化。此外，台灣福斯汽車以 50 週年之名珍獻選配 Oettinger 套件，包含前下擾流、運動化後尾翼、後下擾流及 Oettinger 銘牌，總價值超過 9 萬元，限時限量優惠價 5 萬元（含安裝工資及稅金），敬請消費者務必把握良機。

The Golf GTI Edition 50 經典紀念款採用 2.0 升 EA888 EVO4 TSI 渦輪增壓引擎，擁有最大馬力 245ps 和最大扭力 37.8 kgm，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱、0-100 km/h加速僅需 6.3 秒，搭載 GTI 專屬運動化懸吊系統（車身降低15mm）及 GTI 專屬 VAQ 前軸電子液壓式限滑差速器，提供豐富駕馭樂趣和循跡性。

The Golf R Edition 50 經典紀念款除擁有 R 專屬外觀空力套件、打孔通風加大前煞車碟盤、藍色卡鉗塗裝的 R 專屬雙活塞煞車卡鉗，並且標配黑化風格套件，包含限量 19 吋 Black Estoril 鋁合金輪圈、高光澤黑化後視鏡罩與黑化風格頭燈，搭配 R Performance 大型擾流尾翼和 R 專屬動態輪圈蓋，強化鋼砲王者氣度；內裝嵌入經典紀念款專屬 Real Carbon 碳纖維車內飾板、R 專屬 ArtVelours 織布／類麂皮／皮質運動座椅表露獨特性，而 R 專屬方向盤換檔撥片（跑車式）、及獨特藍色縫線的 R 專屬三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤營造車艙競技氛圍。

The Golf R Edition 50 經典紀念款最大馬力達 320 ps，0-100 km/h 瞬間加速僅需 4.8 秒，搭載 R 專屬運動化懸吊系統（車身降低20mm）與 DCC 主動式底盤控制系統、並且具有 4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，依照駕駛需求能切換四種模式，同時R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統能夠調節左右輪動力，帶來更為敏捷的操駕反應以及循跡性，再搭配 The Golf R Edition 50 經典紀念款專屬 Vmax 電子限速提高至 270 km/h、Drift Mode 甩尾模式及 Special Mode 紐柏林賽道模式等多樣化精準電控輔助，展現強勁性能駕馭真實力。

The Golf GTI Edition 50 經典紀念款與 The Golf R Edition 50 經典紀念款內裝皆搭載 Innovision Cockpit 智能科技數位化座艙，配置 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調以及手機無線充電裝置，打造智慧舒適乘坐體驗，娛樂方面具有 App-Connect 多媒體手機鏡射（含無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto）、HUD 投影式抬頭顯示器和頂級 Harman Kardon 環繞音響系統（數位 12 聲道擴大機、480W輸出、重低音），營造優異聽覺饗宴。此外，超群性能實力同享一流安全防護，雙車型標配豐富主／被動式安全科技，包含全車系 7 具 SRS 輔助氣囊，搭配IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合主動式車道修正輔助系統、全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統和車道維持及偏移警示系統（含修正輔助），協助駕駛於高速行駛中輕鬆又直覺地操作車輛；照明科技部分採用 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈與 DLA 動態頭燈智慧切換，根據車況、天候等調整燈光分布及亮度，有效提升行車安全。

Volkswagen The Golf 自誕生以來持續革新進化、傳承各代精髓，提供消費者在負擔得起的價格中享有先進科技，問世兩年即突破百萬台銷售紀錄，現已在全球高達 155 個市場販售、受到消費者熱情支持與喜愛，成為 Volkswagen 完美的 Love Brand 典範，也因在世界各處參與無數車主的人生，The Golf 亮眼佳績才顯完整、蘊含深刻意義。而擁有超過 11 萬名的福斯人禮遇計畫會員的台灣福斯汽車，藉由 The Golf 50 週年里程碑之際，宣布福斯人禮遇計畫新增白金卡會員等級，打造包含藍卡、銀卡、金卡及白金卡的完整會員制度，白金卡會員可以終生享有 Volkswagen 服務、產品和活動入場的特別優惠折扣，如再購 Volkswagen 車款獨享2萬元購車補助、免費車輛外觀清潔服務、車室空氣品質檢測服務、非預約回廠時主動優先處理 、還有高達八折的輪胎及零件優惠等多樣尊榮服務，歡迎車主前往下載 My Volkswagen App，立即註冊登入成為福斯人禮遇計畫會員，享受專屬權益與個人智慧隨身助理。此外，歡慶 The Golf 50 週年，台灣福斯汽車推出艷夏驚喜活動，即日起至 2024 年 9 月 30 日止，凡至全台授權經銷商完成試駕任一 Volkswagen 車款、填寫問券並且符合資格者，就能獲得當月抽獎資格；或是於 2024 年 9 月 30 日前購買且完成領牌任一款 The Golf，即可享有一次抽獎機會。每個月將會抽出一台 The Golf 幸運得主，連續五個月提供消費者把全新 The Golf 開回家的特別機會。詳細活動辦法與規範請洽台灣福斯汽車官方網站。