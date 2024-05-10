台灣大前四月營收、EBITDA 雙創同期歷史新高

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台灣大（3045）自結累計前四個月合併營收及EBITDA兩者均續創同期歷史新高。

4月自結合併營收150.4億元， EBITDA為34.8億元，營業利益15.9億元，稅後淨利10.7億元，各項營收獲利指標皆呈現兩位數年成長率，稅後EPS為0.35元。自結累計前四個月合併營收633.2億元，EBITDA為140.7億元，營業利益62.4億元，稅後淨利40.3億元，稅後EPS為1.33元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，4月行動服務營收年增27％，除了併入台灣之星用戶的營收貢獻外，台灣大既有智慧型手機月租用戶則受惠於穩定上升的5G滲透率，ARPU年增亦達7.3％。獲利方面，在規模經濟及網路整併進度超前助攻下，電信EBITDA站穩27億元，年成長達24％，而電信營業利益年增16％，不僅是2023年12月合併後單月新高，甚至為5G開台以來最高。電子商務與家用寬頻等業務也有亮眼表現，帶動合併營業利益與稅後淨利年成長分別達15％與12％。

為協助企業降低詐騙風險，台灣大運用AI和大數據領先業界推出電信業第一個隱蔽手機號碼的「安心Call服務」，並與台灣首家上櫃的D2C SaaS領導服務公司「91APP」進行戰略合作，為品牌企業用戶打造了D2C電商防詐網，至今已累計保護了2,000萬筆通話。

在智慧城市發展推動方面，台灣大與高雄市政府捷運局、高雄捷運公司共同推出「5G Smart Train FRMCS計畫」（Future Railway Mobile Communication System, FRMCS；未來鐵道行動通訊系統）於高雄輕軌觀光人潮最多的五站點，透過5G SA專網，將軌道通訊、資料、應用進行整合，重新定義軌道通訊模組與功能，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台，以科技賦能升級輕軌交通。