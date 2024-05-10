台中「最歹命豪宅」4度更名 產權移轉港資變中資

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台中市完工已4年的七期豪宅新朗日匯，目前銷售不到20戶、還有超過百戶乏人問津，堪稱「最歹命豪宅」，為推銷該案，業者找網紅拍攝開箱節目，卻被爆出該案再因「台北天空塔」糾紛導致債權移轉，產權疑似從港資變成中資，債權問題惹上資金來源爭議，房仲界認為未來銷售恐雪上加霜。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「新朗日匯」規畫坪數超過160坪，最早在2014年推出預售，價格最高時曾開價80萬元，是不折不扣的大尺度豪宅，無奈該案推出後全台房市處於盤整階段，再加上豪宅限貸令一直未鬆綁，該案銷售情況無法積極推廣，期間還因縮小坪數變更設計導致完工時間延長，更使得銷售難度增加。

近年房市吹起小宅風，即便豪宅也走「輕量化」，新朗日匯雖將坪數從原本的160至180坪縮小至130坪，仍難擺脫滯銷命運；而為延長銷售期，該案曾4度更名，無奈台中豪宅市場重視「建商品牌」，港商知名度不高、市場接受度受限。

為提高銷售量，業者找來訂閱人數達200多萬的網紅Joeman，以「台中7期白派豪宅」為主題介紹新朗日匯，卻未料，今年1月被爆出高層涉挪用公款的台北市地標「台北天空塔」，董事之一馬廷海過去主導香港新朗興業台灣分公司，當時曾以新朗日匯向銀行連貸76億元，馬並與另家公司「鵬榮集團控股」與華泰簽訂借款與擔保契約。

也因此，今年2月華泰未經經濟部審查便實質掌控新朗日匯，使其從港資變中資，經濟部投資審議司副司長呂貞慧表示將「會啟動調查，整個問清楚」。陳定中則說，債權蒙上資金問題，恐讓購屋族顧忌更多，不利於提振買氣。