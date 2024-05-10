裕隆日產落實ESG 捐贈消防警備車並響應淨山健行活動

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裕隆日產汽車為善盡ESG永續發展使命並落實企業社會責任，長期積極參與社會公益活動。今年松山慈惠堂主辦2024台北母娘文化季，其目的是期望能讓社會大眾，多元的認識傳統民俗文化的傳承與發揚，裕隆日產共襄盛舉邀請經銷商及車主共同參與愛地球淨山健行活動暨防災宣導及裕隆日產捐贈消防警備車一輛。

裕隆日產邀請經銷商及車主共120人於2024年4月13日參加淨山健行活動暨防災宣導，以實際行動展現NISSAN重視愛地球、做環保的社會企業責任。淨山健行活動暨防災宣導由松山慈惠堂及南港、大安、信義、松山等區公所、臺北市立聯合醫院忠孝院區及臺北市政府消防局第二救災救護大隊共同辦理，登山地點為慈惠堂後方四獸山之虎山，目的在提倡全民運動、清淨山林環保活動及宣傳防災的重要性。

而為響應2024台北母娘文化季系列活動，裕隆日產總經理鐘文川代表受邀出席2024年5月5日「小巨蛋弘揚母愛音樂晚會」捐贈儀式，捐贈NISSAN KICKS卓越版一輛做為消防警備車，並由台北市義消黃忠曉總隊長代表受贈。因為消防警備車一般除載運消防器材及公務使用外，也在火場指揮、災情勘查發揮舉足輕重的作用，是進行消防救災時的一大助力，裕隆日產感謝消防工作的辛勞，尤其是消防人員在面對各種突發狀況時需要冒著生命危險衝鋒陷陣，永遠在第一線守護社區和居民的安全。裕隆日產秉持取之於社會、用之於社會的信念及堅持，持續投入社會公益，希望透過響應淨山健行活動暨防災宣導以及捐贈消防警備車，為社會盡一份心意之外也落實公益行動。也感謝全體同仁、經銷商及車主熱烈響應，讓此次活動順利圓滿，更希望能藉此促使整體社會更加進步和諧。