Lexus LM、RX、NX、LBX 同時榮獲2024車訊風雲獎大獎

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由知名汽車雜誌《一手車訊》所舉辦的台灣車壇年度盛事「2024 Taiwan Car Of The Year車訊風雲獎」，經過國內專業汽車媒體代表評選，各級距最佳車款名單終於出爐。和泰汽車總代理Lexus以堅強的產品實力，由Lexus LM及旗下多款休旅車RX、NX及LBX，分別奪下「最佳進口豪華大型MPV」、「最佳進口豪華中大型SUV」、「最佳進口豪華中型SUV」及「最佳進口豪華都會車」等四大獎項，成為進口豪華品牌最大贏家。

車訊風雲獎每年邀請專業汽車媒體及業界人士代表組成評選團，為台灣專屬新車進行評選。今年入圍的車輛共76輛，經過多位評審兩階段嚴格評選，Lexus旗下四款車系脫穎而出。其中最受企業主喜愛的LM今年再次榮獲「最佳進口豪華大型MPV」獎項。LM透過嶄露自信大器的外觀設計，以及寬闊舒適的後座空間與奢華配備，實現移動座駕的新層峰。四人座車型以尊榮私密隔屏區隔前後車艙，細膩地打造絕佳隱私空間，讓後座乘客能享有最舒適愜意的乘坐感受。

RX作為豪華SUV級距的先行者，不僅蟬聯中大型豪華SUV級距銷售冠軍長達25年，亦連續兩年奪下車訊風雲獎「最佳進口豪華中大型SUV」獎項。RX透過不斷進化的Lexus Driving Signature及各項先進科技，以運動與豪華兼具的跑格魅力持續帶領品牌於新世代的道路上前進。除了汽油引擎外，RX亦提供Lexus Electrified HEV油電複合動力系統及PHEV插電式油電複合動力系統，滿足不同客戶的多元動力需求。

本屆榮獲「最佳進口豪華中型SUV」的NX，自2021年大改款以來，便藉其在城市穿梭的靈活駕馭體驗以及創新先進的安全科技，深受台灣消費者的青睞，多年蟬連台灣豪華進口休旅車的銷售冠軍。自2025年式起，為了滿足車主多元的使用需求，更導入全新NX 350 Overtrail版，提供專屬外鈑色及個性化內裝選擇， 並藉由剛性提升與懸吊調校，打造快意舒適的駕乘體驗。

今年1月才正式上市的Lexus全新跨界休旅車LBX，甫上市便奪下本屆車訊風雲獎「最佳進口豪華都會車」獎項。LBX承襲了Lexus品牌一向優異的造車工藝，打造出跳脫級距框架且富有高級質感的車款，不僅賦予豪華車全新定義，更為一款引領市場潮流的全新跨界SUV車型。LBX搭載品牌最新世代1.5 升Hybrid油電複合動力系統，創造最大綜效馬力 136匹與26.4km/L平均油耗之優異節能表現。全等級搭載LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，全方位守護駕馭安全。