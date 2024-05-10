台灣第一高爾夫零售集團艾盟仕 BOSS GOLF台灣地區獨家代理

台灣首屈一指的高爾夫零售巨頭-艾盟仕正式宣布其被IAMTOM指定為台灣地區BOSS GOLF的戰略合作夥伴。從5月13日開始，產品將在指定的ASH GOLF商店銷售。此次合作為高爾夫時尚體驗提供了絕佳平台，將時尚與性能完美結合。

EMERS表示：『我們非常榮幸被指定為IAMTOM的合作夥伴，成為BOSS GOLF台灣獨家代理。這對我們來說是一個激動人心的時刻。這次合作將為我們品牌注入新的活力，同時為高爾夫愛好者提供更廣泛的選擇和驚喜。對我們而言，高爾夫不僅是一項運動，更是一種生活方式和品味的象徵。BOSS GOLF的全系列產品將在ASH GOLF展出，為高爾夫愛好者提供更多元化的高爾夫時尚體驗，創造獨特而豐富的購物平台。我們期待著美好的未來，為高爾夫愛好者帶來更多令人振奮的時尚體驗。』

BOSS GOLF係由HUGO BOSS AG授權，以其融合現代設計和高品質細節而聞名。主要針對年輕一代，尋找勇於表達個性、追求時尚品味達到前所未有高度的時尚引領者。年輕一代強調品牌價值觀和哲學。在設計方面，重新詮釋了BOSS的標誌性顏色——駱賓色、白色和黑色，作為主要調色板。服裝剪裁遵循產品設計和品質，打造出適合現代男女在高爾夫球場內外保持個性風格的精緻奢華高爾夫服飾。

新的BOSS GOLF 2024年春夏系列活動專注於提升表現的高品質高爾夫服飾。這個系列以功能性面料和材料為基礎，擁有技術細節，為高爾夫遊戲提供最佳表現。BOSS GOLF 2024年春夏系列的設計注重精緻的質地，融合了運動風格，不論在高爾夫球場內外都既時尚又功能性，吸引力無窮。本季系列的關鍵圖案是全新的雙B字母徽標，出現在從服裝到配飾的各種產品上。這個獨特的細節設計，以其交織的設計風格，體現了真正的BOSS精神-一個不怕大膽表態的個性人士。