伊頓台灣區業務與客服總部喬遷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應業務快速成長與提供客戶優質服務，伊頓電氣（Eaton）近日將業務、行銷以及客服團隊，從原本位於汐止的廠辦合一據點，遷移至鄰近汐科站的全新總部。原有廠區將專注於研發與生產，新辦公室則以客戶服務為主。

伊頓台灣暨菲律賓與越南總經理宮鴻華表示，這次搬遷的目的，是為了打造更優質的環境，提供客戶更好的服務，同時也希望吸引更多優秀人才的加入。我們將透過組織調整，以客戶的產業需求為導向，提供一條龍產品解決方案與服務，讓客戶透過單一窗口，享有便捷、完整、專業的服務體驗。

位於汐止的台北廠，是伊頓高階大型UPS的全球製造基地之一。多年來持續擴充產能與提升品質，以滿足高科技與半導體客戶需求。去年台北廠不僅達成了5,000天零事故的目標，近期更連續第五年獲得「模範工廠」的殊榮 。為滿足日益增長的市場需求，台北廠將持續擴建產線，提升產能。

伊頓表示，營造多元平等且包容的職場環境，是推動企業創新與成長不可或缺的一環。未來公司將持續提供靈活彈性的工作方案，滿足員工的多元需求，並計畫加入「台灣人才永續行動聯盟」，共同推動人才發展與培育。透過持續的組織文化優化，期許自己成為最值得信賴的雇主品牌。

位於汐科站旁的伊頓台灣區業務與客服總部，交通便捷，辦公環境別具匠心。進入大廳，映入眼簾的是一座現代化的展示廳與資料中心，訪客可透過多樣化的展品與互動體驗，輕鬆了解伊頓全方位節能、儲能到配電解決方案。辦公區內的大量綠化植栽，可讓永續環保理念自然融入員工的日常工作中。透過配置多處對外窗，引入自然光線，營造明亮舒適的工作氛圍。此外，辦公室還貼心設置了健身空間、休憩區等，鼓勵員工在工作之餘，也能兼顧身心健康。