寵物店歇業移地「貓屍長蛆」 飼養環境如煉獄動保處出手了

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台南市1間以飼養品種貓為主的寵物繁殖店，去年歇業後，將貓群移置到北區精忠街一處民宅飼養，卻疑似疏於管理，屢遭愛貓人士檢舉環境髒亂有如煉獄，台南市動保處2度稽查都未查獲不當飼養，仍要求飼主改善環境並擇日到案製作訪談。

台南市一間飼養英國短毛貓與曼赤肯品種的寵物貓店，自去年歇業後，將全部剩下的10餘隻貓移置北區精忠街內民宅內飼養。去年8月遭愛貓人士追蹤發現，屋內髒亂不堪有如品種貓地獄，有的貓跑出屋外被狗咬死、有的被毒死，自行收集證據，多次向台南市動保處檢舉，卻不見強制取締作為。

直到今年5月，愛貓人士再前往救援，甚至發現長蛆的貓屍體，共救出46隻貓安置，有的已懷孕、有的染病，除自費送醫治療，更在網路發文控訴業者不顧貓的死活。

台南市動保處表示，去年8月接獲檢舉前往稽查，發現屋內有10餘隻貓，飼養狀況還OK，並未開罰。今年5月接獲檢舉再前往，屋內已不見任何品種貓，只剩2隻流浪貓遊蕩，飼主表示幾乎所有貓都已送養。

動保人員仍發現環境髒亂，立刻開勸導單要求飼主改善，飼主當場整理並表示不再飼養貓隻。

台南市動保處仍將依照檢舉者提供的影片，請飼主到案說明，釐清不當飼養責任，若證明屬實，將依據動保法25條處以2年以下有期徒刑，併科20萬以上至200萬以下罰金。