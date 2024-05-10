富邦金控前4月賺434.1億元 EPS為 3.34元

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富邦金控10日公布4月自結合併稅後淨利為130.3億元，累計今年前4月賺434.1億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.34元；子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前4月稅後淨利皆創下歷年同期新高。

富邦人壽4月及累計前4月獲利較去年同期成長76％及114％，主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得。富邦人壽表示，持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

股市方面，4月份台股加權指數維持高點，持續實現資本利得，然國內外股票等投資之價值仍較年初成長，致富邦人壽於4月底整體金融資產之其他權益維持為未實現利益。債市方面，4月份美國公債利率反彈，持續反映穩健的就業與內需表現。策略上保有充足流動性部位，於後續市況變化時能較有彈性因應。匯市方面，美國經濟表現強勁，市場持續調整美國降息預期，推升國際美元走強，4月份美元兌台幣升值約1.73％，貢獻當月匯兌利得。

台北富邦銀行4月稅後淨利25.5億元，為歷年4月新高，累計稅後淨利107.1億元，累計獲利續創歷史新高，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長14％及52％，帶動營收較去年同期成長17％。

富邦產險4月稅後淨利2.6億元，累計稅後淨利16.0億元，雖然單月獲利受地震相關損失影響，但仍維持穩健水準，主要反映風險控管成效及優異投資績效。業務表現方面，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，表現最為亮眼，整體簽單市佔率25.2％，維持市場領先地位。

富邦證券前4月稅後淨利31.1億元，較去年同期大幅成長61％，主要受惠台股今年前4月日均值突破5千億元，帶動經紀及財管業務收入較去年同期顯著成長，續創單4月及累計前4月稅後淨利歷年新高紀錄。