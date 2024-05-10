狐蝠幼崽墜落草地遭螞蟻圍繞 花蓮林業署啟動救援

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台灣狐蝠被列為一級瀕臨絕種的保育類動物，只有在花蓮有穩定族群。上個月花蓮民眾在市區拾獲1隻台灣狐蝠幼崽，立即啟動救援程序，是國內第1次案例，本月7日又接獲第2起通報，在花蓮地方法院區草地發現有狐蝠幼體墜落，林業署花蓮分署啟動救援程序，並嘗試讓母蝠接回，但至到今天母蝠仍未出現來，決定交東部野生動物救傷中心照養，依成長狀態規劃是否野放。

花蓮地院警衛7日上午發現幼蝠單獨吊掛於電線上，原以為母蝠會前來接回，下午巡邏時卻發現已墜落草地不能飛行，且有大量螞蟻圍繞在幼蝠周圍，趕緊救起，透過花蓮縣動植物防疫所通報，是繼4月20日第一起拾獲小狐蝠事件後，第二例幼蝠掉落通報。

林保署花蓮分署指出，經獸醫師初步檢查為小母蝠、有脫水症狀且不易推斷其週齡，因此，先帶回瀕危野生動物救傷室緊急處置。因有第一隻幼蝠救援經驗，依先前照養流程餵食，先要改善其體力狀況，晚間則嘗試在原拾獲處等候母蝠前來接回。

雖發現週邊有狐蝠繞飛，但未接近幼蝠，8日因大雨不斷，避免幼蝠失溫故未嘗試；9日晚間天候較佳，再嘗試1晚，但依舊無狐蝠出現，花蓮分署評估幼蝠照養需求後，決定10日交予野灣團隊接手照養。

花蓮分署在拾獲第一例狐蝠幼體事件後，透過國立台北大學陳湘繁教授安排，在4日邀請沖繩國際大學金城和三教授分享照養琉球狐蝠，以及遭遇幼蝠落單時該如何讓母蝠接回等經驗。依專家建議改善作法，減少現場人員干擾，將幼蝠吊掛於發現地點的樹上，不過，苦候母蝠仍未現身。

花蓮分署表示，近期為台灣狐蝠育幼期，幼蝠出生後會依附在母蝠身上，待較大時會在母蝠休息時鑽出母蝠懷抱練習振翅，這是近期第二起幼蝠落單且墜地事件，目前原因不明。

花蓮分署表示，近年來已確認花蓮地區為本島台灣狐蝠重要的繁殖區域，且可能為族群擴張時期，族群量擴張及穩定成長，請民眾協助注意，如有發現幼蝠或受傷個體，第一時間應通報縣市政府（1999），或花蓮分署（0800-057930），勿帶回私自照養，避免觸法。