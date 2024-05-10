醒吾EXIT 17震撼登場

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醒吾科技大學新媒體傳播系畢業成果展「Exit 17」，今(10)日於華山1914文創產業園區登場，在111教育發展協進會理事長曾燦金帶動全場的17秒掌聲中展開。曾燦金致詞指出，醒吾科大新媒系校友畢業三年就成立了30人以上的公司，大讚醒吾是一個非常優質的學校，新媒傳播更是箇中翹楚。

展覽主視覺以「Exit 17-17號出口」為主題，創作出一道連接荒蕪之地與美麗新世界的神秘出口，引導觀眾走入充滿驚奇的未知境界，21組作品涵蓋微電影、專題報導、YT訪談節目、Vlog及偶動畫，為觀眾開啟一段奇妙之旅，發現自己的獨特之處。

前台北市教育局長、現任111教育發展協進會理事長曾燦金致詞時表示，每一部作品都相當的多元且豐富，從個人生活到關心家庭，甚至到國際都有涉獵，展現新媒系同學們未來的競爭力，醒吾科大是一個非常優質的學校，相信新媒系一定是學生首選。

醒吾科大新媒系主任林添勝指出，今日畢展從轉播、攝影到燈光，所有一切都是學生自己完成，感謝學生們的用心。從入學到現在要畢業，從全大運轉播到現在的畢展，學生們都沒有休息的空檔，但學到的是更多實務經驗，希望各位到社會上能發光、發熱。

醒吾科大新媒系指導老師胡怡凱及謝惠菁強調，學生們在學習的過程中不僅掌握了專業技能，更在實際操作中學會了如何與人有效溝通。這次的畢業展不僅展示了學生們的個人才能，更凸顯了團隊合作的重要性。

VR虛擬實境「忘憂之林」總製片胡思含表示，他們想要把四年所學，取之於社會，用之於社會，所以選擇可以提供養老院及行動不便的人，能到達他們想要去的地方。希望讓大家都能走進森林，感受大自然的美好，忘記一切憂煩。

微電影「詭電」收音顏宏哲，希望呈現有關電力方面的議題，但因為環保議題的影片一般都比較死板，所以在影片中加入恐怖驚悚的元素在裡面，希望可以提醒的大家不要浪費電力，浪費資源。

微電影「ME&I」核心在於尋找自我與自我認同，攝影朱映豪強調適當的自卑會是讓人進步的動力，但過度的自卑，會把人壓垮，進而影響身心。希望藉由主角的心境歷程去觸發觀眾省思，重新對思考，找到自己想要的，並試著接納自我、肯定自我。

另外，微電影「燦生」導演周芯羽，以八仙塵爆事件後，女主角回歸校園生活，大家對她的態度有什麼改變來探討社會的議題；微電影「錯惡」導演林姵君，講述劇中以常見的霸凌為主軸，而在拍攝的過程中，雖然辛苦但很謝謝組員們的幫忙，才能圓滿結束。

醒吾科技大學新媒系畢業成果展「Exit 17」開幕儀式，由醒吾科大新媒系主任林添勝、資訊科技應用所所長陳慶忠、體育室主任盧正崇、青銀學院執行長顏士凱、公共事務中心主任郭石城、王世杰老師、胡怡凱老師、謝惠菁老師、李大華老師及111教育發展協進會理事長曾燦金共同參與。

曾燦金驚嘆參展作品類型多元，其中微電影主題豐富，多部劇情片試圖探討現代社會中的種種家庭議題，從父子、母女、手足之間的疏離衝突到關係的重建與原諒，學生們透過影片表達出對社會的觀察與關懷，為內心情緒找到出口。展期5月10日至5月12日台北市華山1914文創產業園區東2D館，歡迎各界本週六、日假日，蒞臨畢展會場參觀。