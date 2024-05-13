2024年最富裕國家 Top 10揭曉

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「2024年全球最富裕國家」排行榜，近日由外媒全球財經雜誌（Global Finance）揭曉。相較於以國內生產總值（GDP，Gross Domestic Product）為基準來比較，將GDP除以所有固定居民的數量，考量通貨膨脹與當地服務與商品的成本，了解當地居民的生活水平，最後得出最接近現實的結論！

因此今年排名第一名富裕國家依舊是盧森堡，第二名為澳門特別行政區，而眾人所關注的台灣則是與2023年持平為全球第14名，香港第15名、南韓第30名、第日本36名，中國則排名78名。

若是以GDP統計數字直接相比較，根據國際貨幣組織公告的數字，排名國家名列前茅如下： 盧森堡：14萬3743美元 澳門：13萬4141美元 愛爾蘭：13萬3895美元 新加坡：13萬3737美元 卡達：11萬2283美元 阿拉伯聯合大公國：9萬6846美元 瑞士：9萬1932美元 聖馬利諾：8萬6989美元 美國：8萬5373美元 挪威：8萬2832美元

「2024年全球最富裕」榜首的盧森堡以購買力平價（PPP）為基礎計算出各國人均國內生產毛額（GDP）為14萬3743美元，第10名的挪威則為8.28萬美元，名列14名的台灣GDP則為7萬6858美元。

根據外媒所報導，像是聖盧森堡、瑞士及新加坡等，主要受益於金融與稅收制度能夠吸引國外投資與專業人才。而卡達與汶萊、阿拉伯聯合大公國則是擁有大量利潤豐富的天然資源。

而澳門作為全球最富裕的地區之一，其擁有賭場與大量旅客造訪，這對商業發展有著積極的推動作用，即便經近3年的COVID-19疫情歷間歇性封城和旅遊限制，亞洲博弈之都澳門依舊保持著全球最富裕地區之一的地位。

疫情趨緩之際，全球通膨迅速上升，而俄羅斯對烏克蘭的入侵更進一步加劇糧食和石油價格的危機。去年，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的衝突對供應鏈、大宗商品和能源市場造成了更大的損害。這對低收入家庭的影響尤其嚴重，他們被迫花更多的收入來購買必需品，包括住房、食品和交通等。

作者／Zoe zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。