獎勵農漁民子女就學金 最高1萬3千元只剩5天就截止

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獎勵農漁民子女就學金，農業部延長112學年度第2學期的申請時間，農業部10日提醒，即將於5月15日截止。農／漁民的子女若就讀高中職(含五專前3年)學生，公立補助4,000元，私立6,500元；大專校院(含五專後2年)學生，若公立可申請6,500元、私立最多可申請至1萬3千元。

和歷年不同，農業部此次放寬已領有教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」的定額減免私立大專學生學雜費每學期17,500元者，可以同時申領農業部獎勵農漁民子女就學金。由於截止時間相當接近，農業部呼籲農漁民儘速向戶籍所在地基層農(漁)會提出申請。

根據「農業部獎勵農漁民子女就學實施要點」，就學獎勵金申請條件有四項需要注意：

一、申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民；

二、學生之父母111年度個人綜合所得稅各類所得總額加總未超過新臺幣114萬元；

三、學生就讀國內大專校院(或高中職)，前一學期德行成績乙等或70分以上；

四、申請的學生未獲得「教育部拉近方案之定額減免私立大專學生學雜費」以外的其他各類政府學雜費減免優待補助者。

此項就學獎勵金的申請，可透過農業部官網的資料下載，填寫完畢附上相關文件，亦可就近洽詢當地基層農(漁)會。