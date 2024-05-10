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保健食品業績活絡 世紀民生4月營收年增翻倍

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受惠保健食品業績活絡，世紀民生（5314）4 月營收4,417萬元，前四月營收2.12億元，均展現年增翻倍力道。

世紀民生表示，受惠消費者對於健康意識抬頭，對保健食品的認知與營養來源的知識日益重視，有利自有品牌「朝和生醫」及健康美體「悠立孅 益生菌」保健食品發展空間；其中，「悠立孅 益生菌」2月問市後，短短兩個月就就銷售一空，4月緊急追加到貨，一舉拉升4月營收來自保健食品銷售業績占比重攀揚至49.22％，有助毛利率優化精進。

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