台中7期白派豪宅找網紅開箱拉抬買氣 卻傳港資變中資疑雲

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台中房市無論預售屋或是中古屋，自農曆年後買氣熱絡，不過，位於七期市政路上的白派豪宅成屋「新朗日匯」，完工已4年，最新實登僅揭露18戶，尚有130戶餘屋，近期找來網紅拍片開箱、試圖拉抬買氣。該案歷經4次改名，如今又因「台北天空塔」糾紛，傳出產權由港資變中資疑雲，房仲業者認為，未來若因債權問題蒙上中資色彩，恐將不利於提振買氣。

訂閱人數高達200多萬的網紅Joeman，其招牌節目「Joe是要看房」上個月以「台中7期白派豪宅」為主題，拍攝「新朗日匯」的內部高檔裝潢，從大理石材、鍍金臉盆到60萬元的沙發，都在呼應近億元的豪宅品味，觀看人數高達27萬人次。不過，據傳該豪宅已悄悄地由港資變中資持有。

整體事件的來龍去脈是，投資規模超過200億元的台北市地標「台北天空塔 The Sky Taipei」，原本預計今年底完工，卻在今年1月份爆出高層涉嫌挪用公款超過10億元，並將資產質押予中資券商，案件尚在調查中，又爆出董事之一的馬廷海被聲請破產！

為何牽扯七期豪宅？原來是2020年馬廷海主導的香港新朗興業台灣分公司，以馬廷海擔任保證人、擔保品就是七期「新朗日匯」豪宅大樓，向銀行聯貸76億元，又被爆出馬廷海過去在投資「新朗日匯」時，曾以另一家公司「鵬榮集團控股」與中資華泰簽訂借款與擔保契約，將鵬榮百分百持有的新朗股份抵押給華泰，因此出現「新朗日匯」由港資變中資疑雲。

昨（9）日被爆出今年2月時，未經經濟部投資審議司審核，中資華泰券商以新朗興業前實際負責人馬廷海抵押債權，接管台中七期白派豪宅「新朗日匯」。面對該豪宅的產權疑似由港資變中資，經濟部投資審議司副司長呂貞慧今（10）日表示，「會啟動調查，整個問清楚」。

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「新朗日匯」案最早於2014年推出預售，當時規劃坪數超過160坪，最高開價達80萬元，是不折不扣的大尺度豪宅建案；之後全台整體房市都處於盤整階段，加上豪宅限貸令一直沒有鬆綁，因此該案銷況也無法大展拳腳，且期間該案還因縮小坪數變更設計，導致建案完工時間延長，加深銷售難度。

然而，近年房市吹起小宅風潮，即便是豪宅也走向「輕量化」，從上百坪往50~80坪修正，因此即使該案將坪數從160~180坪縮小為130坪左右，仍擺脫不了高總價滯銷的命運；許多銷售期長的建案，會採取更名重新進場以增加能見度及新鮮感，因此該案一而再再而三更換案名。

2020年該案成屋完工後，由港商主導，案名換上港商名號；可是台中的豪宅市場向來重視「建商品牌」，初次推案的港商在台中知名度不高，市場接受度有限，造成銷況不佳。未來若因債權問題蒙上中資色彩，民眾顧忌可能更大，恐不利於提振買氣。