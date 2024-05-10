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玉山銀行攜手納智捷 LUXGEN亮點聯名卡可當汽車鑰匙

  • 中時即時 黃琮淵
玉山銀行與納智捷汽車攜手發行市場第一張可以當汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」。（納智捷提供）
玉山銀行與納智捷汽車攜手發行市場第一張可以當汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」。（納智捷提供）

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玉山銀行與納智捷汽車攜手發行市場第一張可以當汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」，納智捷電動車車主只要透過信用卡感應，即可輕鬆解鎖LUXGEN n7愛車，更可啟動純粹亮點家用充電樁，提供車主便捷的用車體驗。

使用「LUXGEN亮點聯名卡」消費可累積「LuxPoint亮點」，一般消費享0.5％回饋無上限，即日起至2024年12月31日於精選通路、LUXLIFE服務中心及LuxClub App充電消費再享加碼回饋，充電最高可享40％回饋（含LUXGEN回饋30％＋聯名卡回饋10％）。此外，不分新舊戶首次申辦，首刷滿額即贈「300點LuxPoint」，可直接折抵LuxClub電動車充電費用。玉山與納智捷透過永續金融產品服務結合電動車生活圈，共同推展運具電動化及無碳化。

玉山以具體行動降低對環境的負擔，本次發行的「LUXGEN亮點聯名卡」除了是採用PETG環保材質，也是通過碳足跡標籤及碳中和認證的零碳信用卡。同時也鼓勵民眾換車時優先首選電動車，後續將再推出購車、保養維修分期0利率等優惠服務，減輕車主的經濟壓力。

因應全球性氣候變遷危機，如何減碳、淨零是全球一致努力的目標，玉山將持續發揮金融專業與影響力，提供企業、個人多元的永續金融產品與服務，攜手志同道合的企業與消費者，共同朝環境永續方向一起邁進，給世界一個更好的臺灣。

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